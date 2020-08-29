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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ07:28
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъ07:28
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газета06:31
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Факты04:54
Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru06:00
Национальная служба новостей

Правительство выделяет деньги на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет

Национальная служба новостей06:24
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости03:30
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ru03:24

Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты

Ранее Лукашенко заявил, что если Литва введет санкции в отношении белорусских властей, чем она ранее угрожала, то Минск ответит ей переносом транзитных торговых потоков, которые, по его словам, формируют до 30% литовского бюджета.
Литва ответила на угрозы Лукашенко сменить транзитные порты
Ведомостивчера в 10:16
6

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Резкий скачок популярности Путило связывает с тем, что после начала блокировок интернет-ресурсов во время протестов в Белоруссии его канал стал одним из немногих источников информации о происходящем, а затем в какой-то мере и координатором действий протестующих.
РБК04:21
35

Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

Будапешт, 29 августа 2020, 07:09 — REGNUM Власти Венгрии вновь приняли решение закрыть границу для иностранцев с 1 сентября 2020 года, чтобы минимизировать вероятность завоза коронавирусной инфекции из-за рубежа.
REGNUM00:09
22

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Вадим Пристайко считает, что в случае провала Минских соглашений и сценария с миротворцами Киеву следует на время отказаться от идеи вернуть контроль над Донбассом.
РИА Новостивчера в 09:05
20

ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.
ТАССвчера в 13:40
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