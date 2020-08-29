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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ07:28
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъ07:28
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газета06:31
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ru03:24
Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru06:00
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Факты04:54
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости03:30
Национальная служба новостей

Правительство выделяет деньги на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет

Национальная служба новостей06:24

Хазанов стал самым богатым среди худруков московских театров

Самым богатым художественным руководителем театра в Москве в 2019 году стал руководитель Московского государственного театра эстрады Геннадий Хазанов, свидетельствуют данные деклараций, опубликованных на сайте мэра и правительства Москвы.
Хазанов стал самым богатым среди худруков московских театров
РИА Новости10:04
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В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ru13:28
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РФС наказал «Локомотив» по итогам матча с «Ахматом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московским "Локомотив" и начальник команды Станислав Сухина наказаны по итогам матча пятого тура чемпионата России против грозненского "Ахмата".
Газета.Ruвчера в 16:34

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфакс14:11
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Оппозиция не верит заявлению Лукашенко о новой конституции Белоруссии

Манипуляцией и попыткой успокоить протестующих назвала предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко об изменении Конституции республики член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, выступая 29 августа в прямом эфире на YouTube.
ИА Красная Весна13:28
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Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию

Планируется также разрешить въезд в нашу страну иностранным гражданам, обучающимся в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".
Российская газета07:35
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