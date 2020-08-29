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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ07:28
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Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъ07:28
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ru03:24
Национальная служба новостей

Правительство выделяет деньги на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет

Национальная служба новостей06:24
Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru06:00
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Факты04:54
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости03:30
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газета06:31

Экс-глава МИД Украины предложил временно отказаться от Донбасса

Бывший министр иностранных дел Украины, посол страны в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что в случае провала Минских соглашений Киев может временно отказаться от идеи возвращения контроля в Донбассе.
Общественная служба новостейвчера в 13:09
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Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию

Планируется также разрешить въезд в нашу страну иностранным гражданам, обучающимся в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".
Российская газета07:35
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