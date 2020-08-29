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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство России выделило из резервного фонда средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
28 августа премьер Михаил Мишустин подписал постаноление о выделении Минтруду России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление в 2020 году субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.Байконура на софинансирование их расходных обязательств по финансовому обеспечению осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, пишет сайт Правительства РФ
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