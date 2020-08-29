Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
Мурат Кумпиловроссийский политик
В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан.
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ29 августа в 07:28
Подробнее о событии
Konkurent.ru

Увеличат на 50%. Российским семьям готовят новые выплаты

Konkurent.ruвчера в 23:05
Vesiskitim.ru

Новая волна выплат на детей стартует с 17 августа 2020. Кому дадут деньги от Путина?

Vesiskitim.ruвчера в 01:41
РЕН ТВ

Раскрыт порядок новых выплат для российских семей с детьми

РЕН ТВ27 августа в 20:55
ТАСС

Адыгея получит дополнительно 227 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

ТАСС28 августа в 04:57
Deita.ru

Новая выплата ждёт семьи с детьми

Deita.ru27 августа в 21:15
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости29 августа в 03:30
Финансовая газета

Минфин допустил увеличение выплат на детей 3-7 лет

Финансовая газета27 августа в 19:49

Президент Черногории не признал поражение своей коалиции на выборах

Президент Черногории и лидер правящей свыше 30 лет Демократической партии социалистов Мило Джуканович не согласился признать поражение на прошедших парламентских выборах и призвал дождаться официальных результатов.
РИА Новости18:59
116

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
93

AliExpress запустит в России сервис экспресс-доставки продуктов

«AliExpress Россия» (принадлежит Alibaba Group, Mail.ru Group, «МегаФону» и РФПИ) совместно с сервисом «Самокат» запускает в России экспресс-доставку продуктов и товаров повседневного спроса, сообщил РБК со ссылкой на пресс-релиз компаний.
Коммерсантъ19:17
3

Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
РИА Новостивчера в 10:40
42