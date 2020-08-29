Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.