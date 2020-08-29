Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
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Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан.
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
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Vesiskitim.ruвчера в 01:41
Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет
РИА Новости29 августа в 03:30