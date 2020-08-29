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Российская газета
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.В источнике
Мурат Кумпиловроссийский политик
В сложный период пандемии президент страны,… правительство РФ направляют масштабные средства на социальную поддержку населения страны. Что особенно важно – помощь оказывается социально уязвимым категориям граждан.
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ29 августа в 07:28
Подробнее о событии
Deita.ru

Новая выплата ждёт семьи с детьми

Deita.ru27 августа в 21:15
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости29 августа в 03:30
ТАСС

Адыгея получит дополнительно 227 млн рублей для ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет

ТАСС28 августа в 04:57
Vesiskitim.ru

Новая волна выплат на детей стартует с 17 августа 2020. Кому дадут деньги от Путина?

Vesiskitim.ruвчера в 01:41
РЕН ТВ

Раскрыт порядок новых выплат для российских семей с детьми

РЕН ТВ27 августа в 20:55
Финансовая газета

Минфин допустил увеличение выплат на детей 3-7 лет

Финансовая газета27 августа в 19:49
EastRussia

Кабмин увеличит финансирование на выплаты для детей

EastRussia27 августа в 19:31

ПФР начал принимать заявления на новую выплату 10 тыс. рублей

В Пенсионном фонде России (ПФР) обратились к отдельным категориям российских граждан, у которых сейчас появляется право на новую единовременную денежную выплату в размере десяти тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ruвчера в 09:25
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Помощник Лукашенко отверг возможность переговоров с оппозицией

Помощник президента Белоруссии по общим вопросам Николай Латышенок первым из аппарата Александра Лукашенко вышел к протестующим, собравшимся около оцепления у Дворца независимости в Минске.
РИА Новости18:41
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Двоих пассажиров задержали после посадки самолета в Лондоне

Полиция британского графства Эссекс задержала двух пассажиров по закону о терроризме, после того как пассажирский самолет, в связи с «угрозами» на борту сопровождаемый истребителями, приземлился в Лондоне.
Известия21:59

«Газпром трансгаз Томск» за год увеличил парк газомоторной техники на 50 единиц

По результатам за три года компания расширила автопарк автомобильного транспорта и спецтехники, работающей на компримированном (КПГ) и сжиженном природном газе (СПГ) на 150 единиц, 50 из которых было закуплено за последний год.
ИА Камчатка17:51

В Британии рассказали о реакции Трампа на пропущенный звонок от Путина

Ник Тимоти, экс-глава администрации бывшего премьера-министра Великобритании Терезы Мэй, рассказал о бурной реакции президента США Дональда Трампа на пропущенный телефонный звонок от своего российского коллеги Владимира Путина.
Известиявчера в 03:40
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Врач рассказала, почему мужчины умирают от коронавируса чаще женщин

Заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова заявила, что летальные исходы после заражения коронавирусом встречаются у мужчин в полтора раза чаще, чем у женщин из-за наличия тестостерона.
Газета.Ruвчера в 08:02
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64 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 49 пациентов, зарегистрировано три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти двух пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:06
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