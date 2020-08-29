с чего всё началось

Правительство России выделило из резервного фонда средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Автоспорт Мазепин занял второе место в гонке «Формулы-2» в Бельгии Брюссель, 29 августа 2020, 20:38 — REGNUM Российский гонщик команды Hitech Никита Мазепин занял второе место в гонке этапа «Формулы-2» в Бельгии.

Общество В России допустили единовременную выплату пенсионерам пяти тысяч рублей Российским пенсионерам могут единовременно выплатить в День пожилого человека пять тысяч рублей, если средства на это предусмотрят в федеральном бюджете. 233

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