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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство России выделило из резервного фонда средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъвчера в 07:28
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Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Фактывчера в 04:54
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газетавчера в 06:31
Национальная служба новостей

Правительство выделяет деньги на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет

Национальная служба новостейвчера в 06:24
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Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ruвчера в 06:00
Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъвчера в 07:28
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новостивчера в 03:30
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В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ruвчера в 03:24

Корпорация Samsung проведет презентацию нового складного смартфона

Напомним, 5 августа на онлайн-презентации южнокорейская корпорация Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra и складывающийся смартфон Galaxy Z Fold 2. Все модели смартфонов оснащены пером S Pen, позволяющим управлять смартфонами дистанционно.
ИА Красная Веснавчера в 13:58
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В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
Известия18:47
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Блогер Алексей Навальный в клинике Charite остается в стабильном состоянии в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), его состояние оценивается как стабильно тяжелое, без острой угрозы для жизни.
МонаВиста28 августа в 15:46
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В Крыму выступили против переговоров с Киевом о поставках воды

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов считает, что в нынешних условиях с Украиной не следует вести переговоры о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров, передает РИА "Новости".
Газета.Ruвчера в 13:28
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В РФ создали ИИ со способностью видеть сквозь стены

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Evo-rus.com27 августа в 08:17
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Снизить давление поможет оливковое масло

Обнаружилось, что употребление 4 столовых ложек оливкового масла в день способно снизить центральное и периферическое систолическое артериальное давление на 2,5 и 2%. По словам ученых, оливковое масло богато различными активными соединениями, которые отличаются противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
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