с чего всё началось

Правительство России выделило из резервного фонда средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Здоровье 5% случаев коронавируса в Калининграде приходится на детей Новый Калининград В Калининградской области 5% случаев заражения коронавирусом приходится на детей, заявила в субботу, 29 августа, на встрече с родителями первоклассников глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Гаджеты Смартфон Sony Xperia 5 II выйдет уже 17 сентября В сентябре прошлого года, на выставке IFA 2019, Sony представила свой смартфон под названием Sony Xperia 5. Согласно последним утечкам Sony готовит преемника этой модели под названием Sony Xperia 5 II. 7

Футбол Хавбек «Арсенала» Хлусевич пожаловался на работу судей в матче со «Спартаком» Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич высказался о работе судей в матче 6-го тура российской Премьер-лиги с московским «Спартаком».

Экономика Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей В России самозанятые с января 2019 года вывели из тени более 130 млрд рублей доходов За период действия экперимента Федеральную налоговую службу поступили 3,5 млрд рублей. 163

Общество СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года. 3

Единоборства Бой Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы отменен Чрезвычайно ожидаемый реванш между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой исключен из карда турнира UFC Fight Night 175 за несколько часов до начала мероприятия.

Шоу-бизнес Телеведущая Роза Сябитова попала в больницу Телеведущая Роза Сябитова попала в больницу. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. 64

Футбол Судью Алексея Еськова могут пожизненно отстранить от футбола Недавно появилась информация о том, что футбольный судья Алексей Еськов может быть пожизненно отстранен от своей должности.

Шоу-бизнес Киркоров выложил видео детей на серфе Певец Филипп Киркоров выложил видео из поездки в Грецию с детьми. Об этом сообщил сайт «Утро.ру». 15

Футбол «Арсенал» победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии Суперкубок Англии — ежегодный футбольный матч, в котором встречаются чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии.

Фигурное катание Загитову зачислили на факультет журналистики Фигуристка Алина Загитова зачислена на контрактное отделение факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Общество В России допустили единовременную выплату пенсионерам пяти тысяч рублей Российским пенсионерам могут единовременно выплатить в День пожилого человека пять тысяч рублей, если средства на это предусмотрят в федеральном бюджете. 201

Космос Спутники Starlink могут угрожать работе ученых Более 250 астрономов заявили о том, что из-за скопления таких аппаратов образуется сильное свечение, которое мешает работе ученых. 3

Футбол «Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн Российский хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянскую серию A.Как сообщает источник, журналист Джанлука ди Марцио «железнодорожники» согласились на предложение от «Аталанты».