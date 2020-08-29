Экономика
Газета.RuКабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет
Правительство России выделило из резервного фонда средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.Коммерсантъ07:28
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Правительство выделяет деньги на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет
Национальная служба новостей06:24
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 17:44, Ашберн
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В России самозанятые с января 2019 года вывели из тени более 130 млрд рублей доходов За период действия экперимента Федеральную налоговую службу поступили 3,5 млрд рублей.
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Телеведущая Роза Сябитова попала в больницу
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Газета.Ru 15:00
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Недавно появилась информация о том, что футбольный судья Алексей Еськов может быть пожизненно отстранен от своей должности.
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Футболист «Спартака» Соболев заявил, что уладил конфликт с Дзюбой
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Коммерсантъ 13:39
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Спутники Starlink могут угрожать работе ученых
Более 250 астрономов заявили о том, что из-за скопления таких аппаратов образуется сильное свечение, которое мешает работе ученых.
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Футбол
«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн
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В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом
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Кино
Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака
Сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, диагностированного в 2016 году.
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Футбол
ЦСКА объявил о трансфере нигерийского футболиста Эджуке
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Страны Европы и США сделали совместное заявление по Белоруссии
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Банк с иранскими корнями засекретил ежемесячную отчетность в России
Из документа следовало, что Мир Бизнес Банк на 100% принадлежит иранскому «Банк Мелли Иран», который контролируется правительством исламской республики.
РБК 02:31