Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство России выделило из резервного фонда средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ07:28

Подробнее о событии

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъ07:28

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Факты04:54

Правительство выделяет деньги на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет

Национальная служба новостей06:24

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru06:00

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газета06:31

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости03:30

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ru03:24
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Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 17:44, Ашберн
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Доктор Мясников назвал средство № 1, продлевающее жизнь

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Более 300 человек задержаны в ходе беспорядков в Берлине

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Новый Калининград В Калининградской области 5% случаев заражения коронавирусом приходится на детей, заявила в субботу, 29 августа, на встрече с родителями первоклассников глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
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В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

В женском марше в Минске участвуют 10 тыс. женщин.
Газета.Ru 11:14
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В сентябре прошлого года, на выставке IFA 2019, Sony представила свой смартфон под названием Sony Xperia 5. Согласно последним утечкам Sony готовит преемника этой модели под названием Sony Xperia 5 II.
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Футбол

Хавбек «Арсенала» Хлусевич пожаловался на работу судей в матче со «Спартаком»

Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Хлусевич высказался о работе судей в матче 6-го тура российской Премьер-лиги с московским «Спартаком».
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Общество

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

РБК 00:32
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Экономика

Самозанятые в России легализовали более 130 млрд рублей

В России самозанятые с января 2019 года вывели из тени более 130 млрд рублей доходов За период действия экперимента Федеральную налоговую службу поступили 3,5 млрд рублей.
АБН вчера в 00:20
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Шоу-бизнес

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

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Общество

СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
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Единоборства

Бой Магомеда Анкалаева и Иона Куцелабы отменен

Чрезвычайно ожидаемый реванш между Магомедом Анкалаевым и Ионом Куцелабой исключен из карда турнира UFC Fight Night 175 за несколько часов до начала мероприятия.
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Телеведущая Роза Сябитова попала в больницу

Телеведущая Роза Сябитова попала в больницу. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 15:00
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Футбол

Судью Алексея Еськова могут пожизненно отстранить от футбола

Недавно появилась информация о том, что футбольный судья Алексей Еськов может быть пожизненно отстранен от своей должности.
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Шоу-бизнес

Киркоров выложил видео детей на серфе

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Футбол

Футболист «Спартака» Соболев заявил, что уладил конфликт с Дзюбой

Футболист столичного клуба «Спартак» Александр Соболев заявил, что между ним и игроком петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой больше нет конфликта.
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Футбол

«Арсенал» победил «Ливерпуль» и завоевал Суперкубок Англии

Суперкубок Англии — ежегодный футбольный матч, в котором встречаются чемпион Премьер-лиги и обладатель Кубка Англии.
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Загитову зачислили на факультет журналистики

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В России допустили единовременную выплату пенсионерам пяти тысяч рублей

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Спутники Starlink могут угрожать работе ученых

Более 250 астрономов заявили о том, что из-за скопления таких аппаратов образуется сильное свечение, которое мешает работе ученых.
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Валерия показала первые фото со свадьбы младшего сына

Певица Валерия поделилась снимками со свадьбы своего младшего сына Арсения и его избранницы Лианы.
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Футбол

«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

Российский хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянскую серию A.Как сообщает источник, журналист Джанлука ди Марцио «железнодорожники» согласились на предложение от «Аталанты».
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В США подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом

Нью-Йорк, США, 29 августа 2020, 05:07 — REGNUM Американские врачи подтвердили первый случай повторного заражения коронавирусом у пациента в штате Невада, пишет 28 августа газета The New York Times.
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Сыгравший Черную пантеру актер Чедвик Боузман скончался от рака

Сыгравший главную роль в фильме "Черная пантера" Чедвик Боузман умер от рака толстой кишки, диагностированного в 2016 году.
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Футбол

ЦСКА объявил о трансфере нигерийского футболиста Эджуке

Нигерийский нападающий Чидере Эджуке перешёл из голландского «Херенвена» в московский футбольный клуб ЦСКА.
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Политика

Страны Европы и США сделали совместное заявление по Белоруссии

Лондон, 29 августа 2020, 16:02 — REGNUM Европейский союз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по ситуации в Белоруссии.
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Экономика

Банк с иранскими корнями засекретил ежемесячную отчетность в России

Из документа следовало, что Мир Бизнес Банк на 100% принадлежит иранскому «Банк Мелли Иран», который контролируется правительством исламской республики.
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