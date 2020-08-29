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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство России выделило из резервного фонда средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ07:28
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Коммерсантъ

Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъ07:28
URA.Ru

В России продлили выплаты для семей с детьми

URA.Ru03:24
Национальная служба новостей

Правительство выделяет деньги на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет

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Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru06:00
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

Аргументы и Факты04:54
РИА Новости

Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

РИА Новости03:30
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Российская газета06:31

Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

Создатель Nexta раскрыл источники дохода своего канала

По мнению Путило, редакция канала получает достаточно информации из Белоруссии, чтобы быть полностью в курсе происходящего, несмотря на то что сам создатель Nexta последний раз был в республике в 2018 году и сейчас находится в Польше.
РБК06:40
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Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия05:03
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Форвард «Спартака» Соболев сообщил, что поговорил с Дзюбой по телефону

Москва, 29 августа 2020, 15:16 — REGNUM Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Соболев рассказал о ситуации с его конфликтом с нападающим санкт-петербургской команды «Зенит» Артемом Дзюбой.
REGNUM08:16

На продажу выставили Ford Mustang Mach 1 из девятой части «Форсажа»

Под капотом у спорткара мотор Cobra Jet на 429 кубических дюймов, что составляет около 7 литров без указания мощности, но у оригинального Mustang 1971 такой агрегат выдавал 335 л.с. Сообщается, что спорткар был отреставрирован под чутким руководством представителей Ford с использованием оригинальных заводских деталей.
Letnews.ru02:28

«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru03:45
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Меркель разделила политику и экономику в вопросе «Северного потока-2»

По вопросу «Северного потока-2» Меркель старается разделить проблемы экономики и политики, замечает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
Экономика сегоднявчера в 08:41
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