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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство России выделило из резервного фонда средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
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Мишустин выделил дополнительные средства на выплаты на детей от трех до семи лет

Коммерсантъвчера в 07:28
Российская газета

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

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Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

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Правительство выделяет деньги на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет

Национальная служба новостейвчера в 06:24
Аргументы и Факты

Правительство одобрило выделение средств для выплат на детей от 3 до 7 лет

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