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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство России выделило из резервного фонда средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал
 распоряжение о выделении Минтруду России средств из резервного фонда правительства на ежемесячные выплаты на детей возрасте от трех до семи лет.
Коммерсантъ07:28
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Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

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Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБК07:59
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