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Газета.Ru
Газета.Ru

Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Правительство России выделило из резервного фонда средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом сообщается на сайте кабмина.В источнике
С чего всё началось
Правительство решило выделить средства на субсидии регионам и Байконуру для софинансирования их расходных обязательств по обеспечению ежемесячных выплат на ребенка от трех до семи лет включительно, говорится в сообщении на сайте
 кабмина.
Взгляд.ру07:14
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Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

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Национальная служба новостей

Правительство выделяет деньги на ежемесячные пособия для детей от 3 до 7 лет

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В России продлили выплаты для семей с детьми

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Правительство выделило средства для выплат на детей от трех до семи лет

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Кабмин выделил средства на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

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Трамп обвинил демократов в покупке нефти у России

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Венгрия с 1 сентября закрывает границу для борьбы с коронавирусом

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Lenta.ru06:40
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