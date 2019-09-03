Экономика
RT на русскомКабмин выделил 4 млрд рублей на склад запчастей для самолётов SSJ-100
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить Минпромторгу бюджетные средства в размере около 4 млрд рублей на создание оборотного склада запчастей и оформление сервисных бюллетеней для самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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Рейс Самара-Ларнака задержали из-за трещины на стекле кабины пилотов
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Huawei готова предоставлять другим государствам свои исходные коды
Старший вице-президент компании подчеркнул, что Huawei готова к сотрудничеству с другими странами, направленному на ликвидацию любых опасений, связанных с безопасностью использования ее продукции.
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В фильме "Ирландец" Мартину Скорсезе пришлось воспользоваться кадрами одной из сцен второй части криминальной драмы "Крестный отец" для того, чтобы показать персонажа, которого играет Роберт Де Ниро, в молодости, сообщает movieweb.com История фильма растягивается на несколько десятилетий, поэтому режиссеру пришлось использовать компьютерные технологии, чтобы "омолодить" главных персонажей.
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В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов
В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.
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Газета.Ru 08:17
Гаджеты
Опубликованы характеристики Samsung Galaxy A20s
На сайте Slashleaks опубликовали характеристики смартфона Samsung Galaxy A20s, который должен быть представлен в скором времени.
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РАН обвинила Минздрав в сокрытии данных лекарственных экспертиз
Комиссия Российской академии наук (РАН) обнаружила, что Минздрав не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств на российском рынке, сообщил РБК.
Коммерсантъ 07:23
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 08:09
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
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Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
Политика
Депутата Зеленского застукали за интимной перепиской во время заседания Рады
Еще один депутат Верховной рады Украины попался на переписках в мессенджерах во время заседания парламента.
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Говорит Москва 08:22
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Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400
RT на русском вчера в 10:53
Политика
Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
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Происшествия
На Урале школьники готовили массовый расстрел в годовщину Беслана
По информации издания "Между строк", двое 16-летних школьников планировали расстрелять своих одноклассников - в местной школе номер 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.
Московский Комсомолец 08:40
Футбол
Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы
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Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
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А. Егоров: гол «Спартака» в ворота «Зенита» был отменён правильно
Ребята полностью справились с игрой, плюс VAR помог человеческому глазу увидеть определённые нюансы, гол был отменён правильно.
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Кино
Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина
Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58