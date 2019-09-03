Экономика

RT на русскомRT на русскомКабмин выделил 4 млрд рублей на склад запчастей для самолётов SSJ-100

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить Минпромторгу бюджетные средства в размере около 4 млрд рублей на создание оборотного склада запчастей и оформление сервисных бюллетеней для самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Правительство решило выделить на Superjet еще 4 миллиарда рублей

URA.Ru07:49

Кабмин выделил 4 млрд рублей на склад запчастей для самолётов SSJ-100

RT на русском07:47

Правительство направит 4 млрд рублей на создание склада запчастей SSJ100

Телеканал 360°05:46

Кабмин выделил средства на оборотный склад запчастей для SSJ-100

Российская газета06:00

РФ выделит 4 млрд руб. на создание запаса запчастей для SSJ-100

Интерфакс06:08

В России создадут оборотный склад запчастей для SSJ100

РИА Новости05:08

Минпромторг получит 3,9 млрд рублей на улучшение послепродажного обслуживания SSJ-100

ТАСС05:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 09:36, Вашингтон
Технологии

Ростех создал новый глушитель для стрелкового оружия

ГЛАС.RU 06:41
Общество

Назван самый распространенный размер груди россиянок

Самый популярный размер бюстгальтера в России — 75B (второй), говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».
Известия 01:00
Происшествия

Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве

RT на русском 06:46
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место падения штурмовика Су-25

РБК 09:16
Политика

Моди рассказал про химию в отношениях с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что у них сложились особые отношения с президентом России Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:49
Футбол

Гендиректор ЦСКА объяснил срыв трансфера Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев объяснил, почему нападающий "Млады Болеслава" Николай Комличенко не перешел в армейский клуб.
Газета.Ru 09:13
Происшествия

Рейс Самара-Ларнака задержали из-за трещины на стекле кабины пилотов

Рейс авиакомпании "Россия" из Самары в Ларнаку вылетел на шесть часов позже запланированного из-за трещины на переднем стекле второго пилота, сообщила во вторник РИА Новости помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.
РИА Новости 08:59
Политика

Huawei готова предоставлять другим государствам свои исходные коды

Старший вице-президент компании подчеркнул, что Huawei готова к сотрудничеству с другими странами, направленному на ликвидацию любых опасений, связанных с безопасностью использования ее продукции.
ТАСС 08:13
Происшествия

Суд вернул в полицию протокол на журналиста Азара из-за нарушений

Коммерсантъ 06:08
Культура

Александра Розенбаума прооперировали

Телеканал 360° вчера в 07:55
Кино

Скорсезе использовал в «Ирландце» съемки Де Ниро из «Крестного отца»

В фильме "Ирландец" Мартину Скорсезе пришлось воспользоваться кадрами одной из сцен второй части криминальной драмы "Крестный отец" для того, чтобы показать персонажа, которого играет Роберт Де Ниро, в молодости, сообщает movieweb.com История фильма растягивается на несколько десятилетий, поэтому режиссеру пришлось использовать компьютерные технологии, чтобы "омолодить" главных персонажей.
РИА Новости 08:31
Технологии

В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов

В «Сколково» предлагают использовать big data в написании законов Специалисты «Сколково» предлагают регулировать «цифровой след» граждан.
Русский дедлайн 03:43
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Гаджеты

Опубликованы характеристики Samsung Galaxy A20s

На сайте Slashleaks опубликовали характеристики смартфона Samsung Galaxy A20s, который должен быть представлен в скором времени.
iXBT.com 06:16
Общество

РАН обвинила Минздрав в сокрытии данных лекарственных экспертиз

Комиссия Российской академии наук (РАН) обнаружила, что Минздрав не публикует на своем сайте экспертных заключений о клинических исследованиях лекарств на российском рынке, сообщил РБК.
Коммерсантъ 07:23
Происшествия

Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru 08:09
Происшествия

Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка

В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Политика

Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

Проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения президенту Белоруссии Александру Лукашенко, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
РИА Новости 09:32
Политика

Депутата Зеленского застукали за интимной перепиской во время заседания Рады

Еще один депутат Верховной рады Украины попался на переписках в мессенджерах во время заседания парламента.
Lenta.ru 08:46
Политика

Илье Яшину сократили срок ареста на 50 минут

Говорит Москва 08:22
Политика

Турция может купить у России дополнительные ЗРК С-400

RT на русском вчера в 10:53
Политика

Зеленский оценил потерю неприкосновенности у депутатов Рады

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал отмену депутатской неприкосновенности и сообщил, что теперь в стране не будет «касты неприкосновенных».
РБК 07:56
Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Ведомости 08:16
Политика

Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Происшествия

На Урале школьники готовили массовый расстрел в годовщину Беслана

По информации издания "Между строк", двое 16-летних школьников планировали расстрелять своих одноклассников - в местной школе номер 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме.
Московский Комсомолец 08:40
Футбол

Траты клубов РПЛ на трансферы оказались рекордными за последние годы

Клубы российской премьер-лиги (РПЛ) потратили 234,82 миллиона евро на трансферы летом текущего года.
Lenta.ru 08:36
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Футбол

А. Егоров: гол «Спартака» в ворота «Зенита» был отменён правильно

Ребята полностью справились с игрой, плюс VAR помог человеческому глазу увидеть определённые нюансы, гол был отменён правильно.
Чемпионат 08:33
Кино

Умерла актриса театра и кино Зинаида Славина

Советская и российская актриса театра и кино Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет.
Телеканал Санкт-Петербург 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
Главное