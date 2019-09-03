с чего всё началось

Правительство выделило 4 миллиарда рублей на формирование оборотного склада запчастей к самолету Sukhoi Superjet 100 для повышения качества послепродажного обслуживания судов.

Кабмин выделил средства на оборотный склад запчастей для SSJ-100

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