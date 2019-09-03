Экономика
Российская газетаКабмин выделил средства на оборотный склад запчастей для SSJ-100
Правительство выделило 4 миллиарда рублей на формирование оборотного склада запчастей к самолету Sukhoi Superjet 100 для повышения качества послепродажного обслуживания судов.
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с чего всё началось
«В целях реализации программы развития семейства самолётов Sukhoi Superjet 100 (самолётов RRJ-95) выделить в 2019 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 3 992 311,8 тыс. рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета изготовителям воздушных судов», — следует из документа.RT на русском07:47
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