Общество

Российская газетаРоссийская газетаКабмин выделил средства на выплаты семьям с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 222,1 млрд рублей на выплаты семьям с детьми. Более 197 миллиардов рублей направлено на единовременные пособия в размере 10000 рублей на детей в возрасте 3-15 лет.
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Премьер подписал распоряжение о допвыплатах семьям с детьми

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Мишустин поручил выделить средства на выплаты семьям с детьми

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Правительство РФ утвердило распоряжение о выплатах семьям с детьми

ФАН06:15
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Стали известны сроки полёта российского модуля на МКС

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В Свердловской области умерли еще два человека с коронавирусом. Возраст скончавшихся пациентов не уточняется.
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Политика

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Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
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Политика

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Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ представителей Украины и ряда западных стран принимать участие в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном крымскому вопросу.
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В Совете Федерации намерены обратиться в правительство России с предложением разработать федеральную программу перераспределения авиапассажиропотока с созданием нескольких авиахабов с инфраструктурой их противоэпидемического обеспечения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу

Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции.
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президента Владимира Путина подставили на День Победы.
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У 14% россиян выявили антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу были выявлены у 14% россиян, участвовавших в тестировании. За четыре дня проведено свыше 40 тысяч анализов.
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Путин продлил эксперимент по электронному голосованию в Москве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Пара поженилась 23 мая 2019 года. Счастливый супруг нежно обратился к Каменских в соцсетях, опубликовав редкое свадебное фото.
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