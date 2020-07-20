Экономика

ТАССТАССКабмин выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил в понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Эксперт прокомментировал господдержку АПК в России

RT на русском12:47

Правительство направит 10 миллиардов рублей на льготы по кредитам для АПК

Вести.Ru05:08

Российским аграриям придумали новые меры поддержки

Росбалт06:04

Правительство выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

Российская газета05:55

Правительство РФ выделит 10 млрд рублей на поддержку АПК

REGNUM05:44

Агропромышленный комплекс получит 10 млрд рублей помощи

Коммерсантъ06:08

Кабмин выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

ТАСС04:59
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Общество

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

Иммунитет к коронавирусу выработался у всех добровольцев, испытавших на себе российскую вакцину от COVID-19.
Lenta.ru 20:20
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Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru 21:41
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Общество

«Магнит» открыл пилотные магазины под брендом «Моя цена»

«Магнит» в июле открыл три тестовых дискаунтера под брендом «Моя цена», сообщил президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.
Коммерсантъ 19:37
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Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Ефремова

BFM.ru 09:07
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Здоровье

Что случилось за день. Главные новости РБК

Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.
РБК 12:28
Наука

Респираторный препарат снижает риск тяжёлой формы COVID-19 на 79%

Использование интерферона бета при лечении коронавирусной инфекции позволяет существенно снизить количество пациентов, которым требуется интенсивная терапия.
Evo-rus.com 09:13
Общество

Ксения Собчак выпустила фильм о Среднеуральском монастыре отца Сергия

Скандально известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак сняла фильм о не менее скандальном священнике - схиигумене Сергии и его Среднеуральском женском монастыре.
Что происходит 11:23
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Наука

Создан первый практически не разрезаемый искусственный материал

ГЛАС.RU 06:49
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Экономика

Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий»

Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий».
РБК вчера в 13:57
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Политика

Конгрессмены США одобрили инициативу о запрете TikTok для госорганов

Палата представителей Конгресса США 21 июля одобрила внесение поправки о запрете приложения TikTok для госорганов страны в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября).
ТАСС 21:41
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Происшествия

90-летняя преподаватель ВГИКа найдена убитой в московской квартире

В столице неизвестный зарезал 90-летнюю преподавательницу ВГИК Иду Щур.
Вести.Ru 04:25
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Экономика

Объем добычи угля в Кемеровской области упал впервые за 23 года

РИА Новости 20:09
Футбол

«Истанбул Башакшекир» впервые стал чемпионом Турции

«Истанбул Башакшекир» впервые в истории выиграл чемпионат Турции.
Матч ТВ вчера в 16:32
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Общество

Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»

Как ранее заявил РИА Новости глава дипмиссии Республики Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, посольство Армении в России попросило московские власти разобраться в ситуации вокруг недопуска армянских товаров на продовольственный рынок "Фуд Сити" и с действиями сотрудников рынка в отношении армянских дипломатов.
РИА Новости вчера в 05:36
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Авто

Компания Toyota презентовала обновленный логотип

В Toyota Motor Europe сообщили, что новая фирменная эмблема будет использоваться во всех бизнес-областях компании, а нынешняя версия логотипа пока будет задействоваться на автомобилях, которые выпускает компания.
Новые автомобили 13:30
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Общество

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев умер в возрасте 71 года

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в возрасте 71 года после продолжительной борьбы с раком, сообщил в Twitter Андрей Малахов.
Газета.Ru 09:55
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Армия и оружие

Сирийским военным удалось захватить самый скрытный беспилотник в мире

Сирийским военным удалось совершить практически невозможное, захватив один из самых скрытных беспилотников в мире - Black Hornet 3, являющийся одним из самых миниатюрных тактических разведывательных беспилотников в мире.
Avia.pro 21:18
Гаджеты

Samsung раскрыла дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold 2

Новейшая «раскладушка» получит поддержку сетей пятого поколения. Samsung Galaxy Z Flip 5G будет иметь процессор Qualcomm Snapdragon 865+.
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Общество

Илон Маск впервые вошел в топ-5 богатейших людей мира по версии Forbes

В тройку богатейших людей мире вошли лидер компании Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в189 миллиардов долларов, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно с состоянием в 113, 8 миллиарда долларов и создатель Microsoft Билл Гейтс с его 113,4 миллиарда долларов.
ТК Звезда 22:03
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Авто

Новая версия Toyota Venza вызвала ажиотажный спрос

По заявлению представителей компании Toyota, за первый месяц реализаций оформили примерно 45 тысяч заказов на Harrier новой генерации, которая в Соединённых Штатах продаётся под названием Venza.
Car.ru 08:44
Происшествия

В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ

В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
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Общество

Новые штрафы и тарифы для автомобилистов вступят в силу в РФ с августа

Нововведения ждут российских водителей в августе этого года. С начала месяца появится новый штраф.
iReactor 05:16
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Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
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Политика

Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев прибыл в регион

В понедельник президент РФ Владимир Путин назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края, прежний глава региона Сергей Фургал снят с поста губернатора "в связи с утратой доверия".
РИА Новости 22:07
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Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru 17:44
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Политика

Силуанов сказал, что правительство РФ не нанимает хакеров

"Никаких хакеров, работающих на российское правительство, нет, поэтому наше правительство не рассматривает никакие действия хакеров и не координирует их", - сказал Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
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Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости 18:02
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Общество

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный объявил о закрытии организации. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 09:32
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Вайсфельд высоко оценил летнюю селекцию «Ак Барса»

Эксперт по хоккею Леонид Вайсфельд прокомментировал летнюю селекционную работу хоккейного клуба «Ак Барс» за ее качество.
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Экономика

Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров.
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