Экономика
ТАССКабмин выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК
Правительство России выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам предприятиям агропромышленного комплекса (АПК). Об этом заявил в понедельник председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
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Происшествия
В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке
"20 июля в реке Москва около гидротехнического шлюза в Лыткарино Люберецкого городского округа обнаружено тело новорожденного младенца женского пола с гнилостными изменениями", - сообщили в ГСУ.
ТАСС 14:17
Общество
Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией
Фонд борьбы с коррупцией закрывается, сообщил на своем сайте Алексей Навальный.
РИА Новости 08:23
Общество
Новая Конституция позволит повысить пенсионный возраст
Эксперты полагают, что о новой пенсионной реформе речь пойдет после выборов в Государственную думу, которые должны состояться осенью следующего года.
Evo-rus.com 08:46
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Москалькова проверила содержание в СИЗО Сафронова и Фургала
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила содержание в СИЗО журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.
Интерфакс 15:25
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков царской семьи Романовых
Завкафедрой в Историко-архивном институте РГГУ Евгений Пчелов отметил, что удалось прояснить основную картину событий гибели царской семьи.
Общественная служба новостей 14:42
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Происшествия
СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году.
Газета.Ru 11:59
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Общество
ВШЭ даст правовую оценку высказыванию профессора о теракте на Дубровке
Высшая школа экономики даст правовую оценку высказыванию профессора Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью вуза Андрей Лавров.
РИА Новости 08:28
Политика
МИД Канады сообщил о передаче в Париж самописцев украинского Boeing
«Черные ящики» украинского Boeing 737, сбитого в январе текущего года иранскими военными по ошибке над Тегераном, были доставлены в Париж.
РБК вчера в 21:52
Происшествия
При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина.
РБК 03:18
Кино
Кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
News.ru 18 июля в 07:19
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений на 5% в год
Министерство финансов предлагает сократить ассигнования на госпрограмму вооружений (ГПВ) в 2021–2023 годах на 5%. Это следует из методики распределения бюджетных ассигнований, опубликованной на сайте ведомства.
Коммерсантъ 15:03
Экономика
Путин подписал закон по отсрочке платежей по кредитам пенсионеров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и предпринимателей.
МонаВиста 11:24
Шоу-бизнес
Николай Басков пообещал подарить матери Ивлеевой новую раковину
Известный певец и шоу – мен Николай Басков пообещал подарить матери Анастасии Ивлеевой новую раковину Напомним, что совсем недавно подписчики обвинили блогера в том, что ее родственница живет практически в нищете, а девушка ей не помогает, несмотря на огромные заработки.
КМВ Новости вчера в 02:27
Политика
Кадыров обвинил Госдеп США в лицемерии
ИА Красная Весна 14:23
Политика
Луганск предъявил Украине ультиматум
Кобцева заявила также, что Луганск предъявил ультиматум украинской стороне на последних переговорах в Минске.
Военное обозрение вчера в 08:57
Политика
В Кремле прокомментировали несанкционированные митинги в Хабаровске
Уточняется, что митинги в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала начались в Хабаровске 11 июля.
Моя Москва.онлайн 06:52
Общество
Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе
В августе семьи, воспитывающие детей, могут получить несколько детских пособий, если они не получали выплат в первые два месяца лета.
Evo-rus.com 01:24
Экономика
Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»
Эксперты опасаются, что в августе действительно наступят "черные" времена. Пройдут очередная деноминация рубля и девальвация.
Уфимские Заметки 08:30
Шоу-бизнес
Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа
Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости 10:16
Общество
В Минздраве прокомментировали сообщения о раннем доступе к вакцине
Ранее, 20 июля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что топ-менеджерам российских компаний, крупным бизнесменам и чиновникам еще в апреле был предоставлен доступ к экспериментальной вакцине, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Известия 03:53
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить извинения
Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с требованием, чтоб тот подтвердил свои извинения перед ним, которые он принёс в 2014 году после неудачной шутки с Кадыровом.
ANNA-News 07:05
Происшествия
ГИБДД проверяет видео с танцами на МКАД
Ранее в интернете появилось видео, на котором видно, как люди вышли из автомобилей на МКАД и начали танцевать, перекрыв несколько полос движения.
ТАСС 12:00
Наука
Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной
Вакцина против коронавирусной инфекции, созданная Оксфордским университетом, показала свою безопасность и эффективность.
ToDay News Ufa 11:27
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Здоровье
Как понять, что коронавирус перенесен бессимптомно
Некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно и даже не понимают, что они больны.
Уфимские Заметки 14:06
Общество
На Среднем Урале разрешили концерты на улице и открыли библиотеки
Российская газета 07:44
Политика
Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском 07:29