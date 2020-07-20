Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПравительство выделит 10 млрд рублей на льготы по кредитам для АПК

"В первую очередь речь идет о краткосрочных - до одного года - льготных кредитах для малого агробизнеса, срок которых истекает уже в этом году", - пояснил Мишустин. Такие займы можно будет продлить и получить отсрочку платежей по начисленным процентам.
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