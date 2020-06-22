Экономика

Вести.RuВести.RuСубсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей. В бюджете на 2020 год изначально было заложено 8,3 миллиарда рублей. Господдержку получат авиакомпании с российскими самолетами.
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Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку Правительство может на треть увеличить субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, выделив дополнительно 3 млрд руб. авиакомпаниям, эксплуатирующим новые российские самолеты.
Коммерсантъвчера в 17:59

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Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Вести.Ru02:07

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Аргументы и Фактывчера в 23:29

На перевозки российскими самолетами авиакомпаниям выделят еще 3 млрд рублей

Ведомостивчера в 22:46

Российским авиакомпаниям, использующим отечественные самолёты, могут выделить дополнительно 3 миллиарда рублей

Life.ruвчера в 23:31

Региональные перевозки отечественными самолетами получат господдержку

Накануне.Ruвчера в 22:09

Региональные перевозки российскими самолетами получат господдержку

Коммерсантъвчера в 17:59
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
Космос

Запуск корейского спутника с Байконура перенесен на 2021 год

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Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

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Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол

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Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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