Общество

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападКабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Власти РФ анонсировали новые варианты поддержки занятости. В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Стенограмма его выступления опубликована на сайте госоргана.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17

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Не ждать вакансий

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Коммерсантъ06:43

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Вести.Ru05:38

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Интерфакс06:23

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Газета.Ru05:43
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