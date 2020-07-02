Общество
Форпост Северо-ЗападКабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест
Власти РФ анонсировали новые варианты поддержки занятости. В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Стенограмма его выступления опубликована на сайте госоргана.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.РИА Новости05:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество
Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину
Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости 13:26
Общество
Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
22% респондентов назвали "нормальным" семейный доход в 60-90 тыс. руб.
Газета.Ru 14:29
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Происшествия
Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен
Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:43
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Гаджеты
Honor представила 5G-смартфон Honor X10 Max
Astera 12:27
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском 13:54
Шоу-бизнес
Жена Семака ответила, каково стать бабушкой в 38 лет
Жена главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна высказала мнение о том, как она себя чувствует в статусе бабушки в 38 лет.
Нева Спорт 13:50
Происшествия
ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн».
Чемпионат 14:54
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Кино
Мультсериал «Бивис и Батт-Хед» получит перезапуск
Как передает THR, поклонников легендарного шоу про парочку полных дегенератов ждет богатая россыпь - два новых сезона, спин-оффы и спецэпизоды.
Российская газета 03:51
Кино
Вышел трейлер фильма «Сборщик налогов» с Шайей Лабафом
Компания RLJE Films опубликовала трейлер фильма «Сборщик налогов» (The Tax Collector).
News.ru 05:51
Армия и оружие
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Мир узнал, какое оружие использует Россия в Сирии - оно попало на видео в ходе парада Победы, который прошел 24 июня на территории авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия.
Вечерний курьер 10:14
Политика
Экс-депутат Рады заявил о страхе Киева вернуть Донбасс под контроль
Как считает Мураев, боязнь киевских властей заключается том, что в случае возвращения самопровозглашенных республик под контроль Киев должен будет выплачивать жителям пенсии, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле «герой», а кто «преступник», после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РБК 01:19
Шоу-бизнес
Звезда «Папиных дочек» высказалась об угрозах из-за романа с Прилучным
Российская актриса и модель Мирослава Карпович, звезда сериала «Папины дочки», высказалась об угрозах, поступивших ей в Instagram из-за слухов о романе с актером Павлом Прилучным.
Lenta.ru 12:26
Общество
Россия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
Политика
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Александр Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут "в безопасной, спокойной стране".
РИА Новости 14:05
Баскетбол
«Барселона» объявила об уходе Анте Томича
Sports.ru 15:34
Экономика
«Сургутнефтегаз» выплатил членам совета директоров свыше 60 миллионов
Вознаграждения превысили 52 миллиона Члены совета директоров ПАО "Сургутнефтегаз" – всего 9 человек, в числе которых основной акционер Владимир Богданов, – по итогам 2019 года получили вознаграждения на общую сумму 52 млн рублей.
Правда УрФО 07:40
Футбол
«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
Чемпионат 15:28
Футбол
В РФС прокомментировали оценку Федуна судейства матчей «Спартака»
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи не согласился с оценкой работы арбитров в национальном первенстве владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном, сообщает «РИА Новости».
РБК 13:29
Футбол
«Реал Сосьедад» победил «Эспаньол» и прервал серию поражений в Примере
Команда из Сан-Себастьяна прервала серию из четырех поражений в примере. В другом матче дня "Осасуна" на выезде победила "Эйбар" - 2:0.
РИА Новости 15:38
Шоу-бизнес
Каменских ввела в заблуждение поклонников эротичным фото
Певица Настя Каменских опубликовала снимок, который ввел в замешательство ее поклонников.
ФАН 15:17
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Футбол
Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба
Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.
Спорт-Экспресс 11:36
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 10:34