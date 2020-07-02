Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест
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Власти РФ анонсировали новые варианты поддержки занятости. В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Стенограмма его выступления опубликована на сайте госоргана.В источнике
С чего всё началось
Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест
Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новостивчера в 05:17
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Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
RT на русскомвчера в 16:04