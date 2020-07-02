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Кабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Власти РФ анонсировали новые варианты поддержки занятости. В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Стенограмма его выступления опубликована на сайте госоргана.В источнике
С чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новостивчера в 05:17
Подробнее о событии

Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Газета.Ruвчера в 05:43

Не ждать вакансий

Российская газетавчера в 12:56

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

ТАССвчера в 05:45

Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

RT на русскомвчера в 16:04

Правительство будет создавать рабочие места для безработных

Коммерсантъвчера в 06:43

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфаксвчера в 06:23

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новостивчера в 05:17
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В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия1 июля в 13:58
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Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

По уверениям местных жителей, состоялось два раунда: первый завершился, когда молодые люди услышали вой полицейских сирен, однако после того, как стражи порядка уехали, курьеры продолжили выяснение отношений на кулаках.
Вести.Ruвчера в 11:17
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Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних.
РИА Новости19:57
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В Южной Корее зарождается свиной грипп с возможностью пандемии

Центральная штаб-квартира Южной Кореи по борьбе с болезнями заявила, что, хотя новый свиной грипп в настоящее время не представляет непосредственной угрозы, он будет внимательно изучать вирус, чтобы предотвратить его возможное распространение.
Ежедневные Новости Владивостокавчера в 15:41

В Якутске для сдачи ЕГЭ подготовили 18 пунктов

Якутск, 3 июля 2020, 04:52 — REGNUM В Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
REGNUM21:52
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По делу напавшего на пограничников рыбака из КНДР начали следствие

Находкинский городской суд в рамках расследования дела в отношении одного из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, начал судебное следствие и перенес заседание на сентябрь, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новостивчера в 00:24
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Главный санврач США предупредил об опасной мутации коронавируса

Новая мутация коронавируса может облегчить его передачу между людьми, заявил глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи 2 июля в ходе видеоконференции, организованной изданием The Journal of the American Medical Association.
ИА Красная Весна17:54
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На Украине раскрыли тактику удара «угрожающей» Крымскому мосту ракеты

Генеральный директор украинского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев рассказал о тактическом приеме использования берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» и назвал возможный сценарий применения крылатой ракеты Р-360.
РБКвчера в 03:02
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