Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

с чего всё началось

Власти РФ анонсировали новые варианты поддержки занятости. В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Стенограмма его выступления опубликована на сайте госоргана.

Происшествия По делу напавшего на пограничников рыбака из КНДР начали следствие Находкинский городской суд в рамках расследования дела в отношении одного из северокорейских рыбаков, напавших на российских пограничников, начал судебное следствие и перенес заседание на сентябрь, сообщил РИА Новости представитель суда. 1

Экономика Квартиры в новостройках подорожали на 6% за полгода Квартиры в новостройках по итогам первого полугодия подорожали в 63 крупнейших городах России: в среднем по стране цены на первичном рынке недвижимости поднялись на 6%, подсчитали аналитики федерального портала "Мир квартир". 15

Происшествия СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске «Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК. 411

Политика Назарбаев заявил, что чувствует себя хорошо и приступает к работе Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выздоровел после заражения коронавирусом, чувствует себя хорошо и приступает к полноценной работе.

Общество На западе Монголии ввели карантин из-за бубонной чумы Улан-Батор, 2 июля 2020, 13:45 — REGNUM На территории двух сомонов в монгольском аймаке Ховд введён карантин в связи со вспышкой бубонной чумы. 232

Политика Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что страх, в частности, заключается в том, что украинским властям придется выплачивать пенсии жителям Донбасса, искать резервы на восстановление территорий, а также разбираться — кто на самом деле "герой", а кто "преступник", после чего возбуждать уголовные дела против последних. 496