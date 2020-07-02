Общество

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападКабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Власти РФ анонсировали новые варианты поддержки занятости. В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Стенограмма его выступления опубликована на сайте госоргана.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17

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Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

RT на русском16:04

Не ждать вакансий

Российская газета12:56

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Интерфакс06:23

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Газета.Ru05:43

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Коммерсантъ06:43

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ТАСС05:45

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РИА Новости05:17
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 22:19, Ашберн
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