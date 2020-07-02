Общество
Форпост Северо-ЗападКабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест
Власти РФ анонсировали новые варианты поддержки занятости. В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Стенограмма его выступления опубликована на сайте госоргана.
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Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.РИА Новости05:17
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