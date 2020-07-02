Общество

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападКабмин выделит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Власти РФ анонсировали новые варианты поддержки занятости. В четверг, 2 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест. Стенограмма его выступления опубликована на сайте госоргана.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17

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Правительство направит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Вести.Ru05:38

Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Газета.Ru05:43

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Российская газета05:43

Правительство будет создавать рабочие места для безработных

Коммерсантъ06:43

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

ТАСС05:45

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфакс06:23

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новости05:17
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Армия и оружие

Герасимов провёл переговоры с главой Военного комитета НАТО

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Военного комитета НАТО Стюартом Пичем европейскую безопасность и контроль над вооружениями.
RT на русском 10:31
Происшествия

В московском ломбарде нашли потерявшегося ребенка

Мать оставила ребенка в ломбарде на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидца.
РИА Новости 07:19
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Политика

Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
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Общество

Серебренников заявил об отсутствии средств на выплату для Минкультуры

Режиссёр Кирилл Серебренников заявил, что у него нет денег, чтобы возместить ущерб Министерству культуры России по делу «Седьмой студии».
RT на русском 06:19
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Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия 08:53
Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Газета.Ru 07:12
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

Ряд правил, которые должны были действовать с первого июля, перенесли на 2021 год.
Evo-rus.com 01:19
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
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Армия и оружие

Индия закупит у России истребители МиГ-29 на сумму около $1 млрд

"Учитывая давно ощущаемую потребность ВВС в увеличении эскадрилий истребителей, Совет по оборонным закупкам одобрил предложение о закупке 21 МиГ-29 наряду с модернизацией существующих 59 самолетов МиГ-29 и закупкой 12 самолетов Су-30 МКИ", - говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 10:28
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Происшествия

В Москве-реке нашли тело новорожденного

В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
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Космос

30 удивительных фактов о сверхновых, которые вы должны знать

Взрывы сверхновых или сверхновые являются основными источниками металлов в межзвездном пространстве, и до настоящего времени они остаются известными как единственный доминирующий механизм распределения более тяжелых металлов, которые обычно образуются внутри звезды в течение ее жизни в результате реакции ядерного синтеза. №25.
V-kosmose.com 29 июня в 08:00
Происшествия

Полиция ликвидировала «автономную зону» в Сиэтле

На фоне массовых протестов, связанных с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, демонстранты в Сиэтле заняли несколько кварталов в центральной части города и 8 июня объявили эту территорию «автономной зоной Капитолийского холма», которая не подчиняется органам госвласти.
Известия вчера в 20:21
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Общество

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции

В центре Москвы на Пушкинской площади прошла акция противников поправок к Конституции, голосование по которым завершилось сегодня.
Эхо Москвы вчера в 15:07
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Политика

В Кремле ответили на призыв сенатора США ввести санкции против Путина

В Кремле прокомментировали заявление сенатора США, предложившего ввести ограничительные меры президента РФ Владимира Путина и властей страны за "сговор" с движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в России).
Накануне.Ru 03:11
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Общество

Епархия изучит данные о насилии над детьми в Среднеуральском монастыре

Известия 09:52
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Политика

Подсчитан ущерб «Северного потока-2» из-за новых санкций США

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV, одного из инвесторов проекта, заявил, что думать о сроках завершения строительства «Северного потока-2» пока преждевременно, какие-то оценки можно будет давать только после введения новых санкций со стороны США и реакции на них в Европе.
Lenta.ru вчера в 05:28
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Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Кубань 24 05:34
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Финансы

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 71 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился до отметки в 71 рубль, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 04:31
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Экономика

Минтруд США отметил сокращение безработицы в стране в июне

Минтруд США заявил о том, что безработица на территории страны сократилась в июне.
Газета.Ru 09:25
Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Известия 07:44
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Происшествия

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

Российская газета 07:48
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Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Происшествия

На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом

Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
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Армия и оружие

На украинском авиазаводе при ремонте повредили военный Ан-26

Воздушное судно оказалось повреждено во время ремонта на авиазаводе гражданской авиации №410 в Киеве.
Российская газета вчера в 12:55
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Политика

Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17

Появление в Малайзии книги о крушении рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года свидетельствует об усиливающемся стремлении малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:32
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Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
РИА Новости 09:32
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Гаджеты

OnePlus Nord получит процессор Snapdragon 765G

Как сообщает iXBT, в Сети появилась информация о том, что новинка получит процессор Snapdragon 765G.
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