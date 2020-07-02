Общество

СолидарностьСолидарностьКабмин выделит 4 млрд рублей на создание дополнительных рабочих мест

Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Данная мера призвана поддержать безработных и людей, оказавшихся под угрозой увольнения. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает Regnum.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17

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Не ждать вакансий

Российская газета12:56

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

ТАСС05:45

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новости05:17

Правительство будет создавать рабочие места для безработных

Коммерсантъ06:43

Правительство направит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Вести.Ru05:38

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфакс06:23

Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Газета.Ru05:43
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 14:44, Ашберн
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Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»

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Галкин высмеял слова Бабкиной о ее видениях в реанимации

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Лукашенко заявил, что белорусы не собираются бежать от России

Белоруссия не собирается никуда бежать от России, но хочет, чтобы к ней относились по-человечески.
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В Туле определены победители викторины «Наша Конституция»

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Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России

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Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба

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