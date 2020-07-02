Общество
СолидарностьКабмин выделит 4 млрд рублей на создание дополнительных рабочих мест
Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Данная мера призвана поддержать безработных и людей, оказавшихся под угрозой увольнения. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает Regnum.
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Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.РИА Новости05:17
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