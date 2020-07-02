Общество
СолидарностьКабмин выделит 4 млрд рублей на создание дополнительных рабочих мест
Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Данная мера призвана поддержать безработных и людей, оказавшихся под угрозой увольнения. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает Regnum.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.РИА Новостивчера в 05:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
RT на русскомвчера в 16:04
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
Общество
Церковный суд лишил сана захватившего монастырь опального священника
Церковный суд лишил сана опального схиигумена Сергия (Николая Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом.
Lenta.ru 05:23
Политика
Песков заявил, что решений об открытии границ России пока нет
Россия ведет контакты с рядом стран об открытии границ, закрытых на фоне пандемии коронавируса, но конкретных решений пока нет.
ТАСС 05:28
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на YouTube-канале коллектива.
ТАСС вчера в 19:11
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Авто
Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи
На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima.
Российская газета вчера в 07:00
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
На заседании в пятницу Центризбирком России принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, подписан итоговый протокол.
Взгляд.ру 04:35
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 01 июля в 09:14
Общество
Мутации сделали коронавирус более заразным
Скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2 зависит от многих факторов, но ключевую роль играют мутации.
Российская газета вчера в 19:11
Общество
Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
Происшествия
В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР
Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
Общество
RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей
АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.
Sota.vision 02:27
Общество
В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского
В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского Китай отказался от канадского сырья и теперь будет закупать газ у России.
Экспресс газета вчера в 05:12
Политика
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом
Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
Общество
В России за сутки выявили 6718 случаев заражения коронавирусом
В 84 российских регионах за сутки выявили 6718 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 02:29
Общество
СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:03
Происшествия
В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
RT на русском 02:53
Общество
Amazon снимет сериал по вселенной культовой компьютерной игры Fallout
Amazon Studios и компания Bethesda объявили о съемках сериала по культовой компьютерной игре Fallout.
Накануне.Ru 02:49
Гаджеты
Плата Colorful H410M-K PRO V20 стандарта Micro-ATX поддерживает чипы Intel Comet Lake-S
Компания Colorful расширила ассортимент материнских плат, анонсировав модель H410M-K PRO V20, в основу которой положен набор системной логики Intel H410.
3DNews 01:23
Политика
На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает агентство УНИАН.
Российская газета 05:48
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Экономика
В России 40% предприятий не пережили пандемию
Почти 40% предпринимателей в России ушли с рынка после весенних ограничений, введенных во время самоизоляции.
URA.Ru 05:03
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Хоккей
«Трактор» продлил контракт Седлака на 3 года
Sport24.ru 05:05