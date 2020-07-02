Общество

СолидарностьСолидарностьКабмин выделит 4 млрд рублей на создание дополнительных рабочих мест

Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Данная мера призвана поддержать безработных и людей, оказавшихся под угрозой увольнения. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает Regnum.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новостивчера в 05:17

Подробнее о событии

Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Газета.Ruвчера в 05:43

Не ждать вакансий

Российская газетавчера в 12:56

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

ТАССвчера в 05:45

Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

RT на русскомвчера в 16:04

Правительство будет создавать рабочие места для безработных

Коммерсантъвчера в 06:43

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфаксвчера в 06:23

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новостивчера в 05:17
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
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Общество

Церковный суд лишил сана захватившего монастырь опального священника

Церковный суд лишил сана опального схиигумена Сергия (Николая Романова), захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом.
Lenta.ru 05:23
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Политика

Песков заявил, что решений об открытии границ России пока нет

Россия ведет контакты с рядом стран об открытии границ, закрытых на фоне пандемии коронавируса, но конкретных решений пока нет.
ТАСС 05:28
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Музыка

Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада

Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на YouTube-канале коллектива.
ТАСС вчера в 19:11
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Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
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Авто

Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи

На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima.
Российская газета вчера в 07:00
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Политика

ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию

На заседании в пятницу Центризбирком России принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, подписан итоговый протокол.
Взгляд.ру 04:35
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Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

В недавнем интервью 36-летняя певица Саша Савельева рассказала, как строился ее брак с актером театра и кино Кириллом Сафоновым.
Вокруг ТВ 01 июля в 09:14
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Общество

Мутации сделали коронавирус более заразным

Скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2 зависит от многих факторов, но ключевую роль играют мутации.
Российская газета вчера в 19:11
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Общество

Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
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Происшествия

В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР

Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
REGNUM 01:27
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Общество

RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей

АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.
Sota.vision 02:27
Общество

В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского

В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского Китай отказался от канадского сырья и теперь будет закупать газ у России.
Экспресс газета вчера в 05:12
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Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
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Общество

В России за сутки выявили 6718 случаев заражения коронавирусом

В 84 российских регионах за сутки выявили 6718 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 03:58
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
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Общество

ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
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Технологии

В WhatsApp добавят пять новых функций

Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН 02:29
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Общество

СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин

СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:03
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

RT на русском 02:53
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Общество

Amazon снимет сериал по вселенной культовой компьютерной игры Fallout

Amazon Studios и компания Bethesda объявили о съемках сериала по культовой компьютерной игре Fallout.
Накануне.Ru 02:49
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Гаджеты

Плата Colorful H410M-K PRO V20 стандарта Micro-ATX поддерживает чипы Intel Comet Lake-S

Компания Colorful расширила ассортимент материнских плат, анонсировав модель H410M-K PRO V20, в основу которой положен набор системной логики Intel H410.
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Политика

На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает агентство УНИАН.
Российская газета 05:48
Политика

Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс

Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
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Экономика

В России 40% предприятий не пережили пандемию

Почти 40% предпринимателей в России ушли с рынка после весенних ограничений, введенных во время самоизоляции.
URA.Ru 05:03
Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

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Общество

Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей

На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
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Хоккей

«Трактор» продлил контракт Седлака на 3 года

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