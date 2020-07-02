Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

с чего всё началось

Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Данная мера призвана поддержать безработных и людей, оказавшихся под угрозой увольнения. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает Regnum.

Общество На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория. 8

Авто Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи На территории "Москва-Сити" был сфотографирован седан Kia K5 нового поколения, который ранее на некоторых рынках, в том числе и российском, был представлен под именем Optima. 1

Политика ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию На заседании в пятницу Центризбирком России принял постановление об утверждении результатов общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, подписан итоговый протокол. 76

Общество Мутации сделали коронавирус более заразным Скорость распространения коронавируса SARS-CoV-2 зависит от многих факторов, но ключевую роль играют мутации. 41

Общество Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей. 11

Происшествия В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки. 14

Общество RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.

Общество В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского В Китае объяснили отказ от канадского газа в пользу российского Китай отказался от канадского сырья и теперь будет закупать газ у России. 2

Политика Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск. 20

Общество В России за сутки выявили 6718 случаев заражения коронавирусом В 84 российских регионах за сутки выявили 6718 больных COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Общество В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра. 150

Общество СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. 7

Гаджеты Плата Colorful H410M-K PRO V20 стандарта Micro-ATX поддерживает чипы Intel Comet Lake-S Компания Colorful расширила ассортимент материнских плат, анонсировав модель H410M-K PRO V20, в основу которой положен набор системной логики Intel H410.

Политика На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает агентство УНИАН.

Политика Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса. 638