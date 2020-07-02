Общество

СолидарностьСолидарностьКабмин выделит 4 млрд рублей на создание дополнительных рабочих мест

Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Данная мера призвана поддержать безработных и людей, оказавшихся под угрозой увольнения. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает Regnum.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новостивчера в 05:17

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Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Газета.Ruвчера в 05:43

Не ждать вакансий

Российская газетавчера в 12:56

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

ТАССвчера в 05:45

Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

RT на русскомвчера в 16:04

Правительство будет создавать рабочие места для безработных

Коммерсантъвчера в 06:43

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфаксвчера в 06:23

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новостивчера в 05:17
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Происшествия

Появилось видео ДТП с Lamborghini блогера в Петербурге

Известия 01:01
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Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
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Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

REGNUM 01:41
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
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Политика

Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс

Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
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Авто

Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan

Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
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Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»

Сергей Безруков нашел архивные фото со съемок сериала «Бригада». Подписчики признались, что лучше фильма не видели.
Невские Новости вчера в 13:30
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Политика

Памфилова оценила голосование против поправок в НАО

Голосование в Ненецком автономном округе, единственном регионе России, в котором большинство граждан проголосовали против поправок в Конституцию, доказывает достоверность итогов кампании.
РБК вчера в 05:13
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Политика

Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
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Авто

Lamborghini представила яхту за 235 миллионов рублей

Lamborghini показал дизайн новой моторной яхты, которая будет выпущена в начале 2021 года.
Inc-news.ru вчера в 11:11
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Спорт

ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

ProstoProSport вчера в 08:00
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Общество

Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»

Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° вчера в 09:17
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Происшествия

Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы

Вести.Ru вчера в 11:17
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Футбол

Зидан призвал не говорить заранее о победе в Ла Лиге

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан призвал заранее не делать мадридскую команду победителем чемпионата Испании, передает AS.
Газета.Ru вчера в 21:05
Общество

В Саратовской области за сутки заразились SARS-CoV-2 ещё 102 человека

Саратов, 1 июля 2020, 21:04 — REGNUM В Саратовской области на 1 июля числятся носителями коронавируса 6546 человек, за сутки инфицированы ещё 102 пациента.
REGNUM 01 июля в 14:04
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Общество

На «золотые паспорта» Черногории претендуют десятки россиян

Для получения гражданства Черногории иностранные граждане должны инвестировать в недвижимость страны от € 250 тыс. и сделать благотворительный взнос в государственный фонд в размере € 100 тыс. Всего власти намерены выдать 2 тыс. "золотых паспортов", после чего программа будет закрыта.
Коммерсантъ вчера в 22:57
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Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
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Общество

Ространснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах

С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений.
REGNUM 01:47
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Общество

Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
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Происшествия

В Липецке в столкновении иномарок погиб пассажир одной из них

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Epic Games Store передумал бесплатно раздавать игру Conan Exiles

REGNUM 01:02
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Футбол

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Общество

Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков

Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:58
Футбол

Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона

В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
ODDS.ru 00:34
Технологии

Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

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Транспорт

В Омске на выходные перекроют Соборную площадь

В местах прекращения движения будет запрещена парковка всех видов транспорта, а также изменены маршруты движения пассажирского транспорта.
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Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук рассердила фанатов снимком с дочерью

VSE42.RU вчера в 05:03
Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
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Происшествия

В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски

Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
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