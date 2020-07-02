Общество
СолидарностьКабмин выделит 4 млрд рублей на создание дополнительных рабочих мест
Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Данная мера призвана поддержать безработных и людей, оказавшихся под угрозой увольнения. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает Regnum.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.РИА Новостивчера в 05:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
RT на русскомвчера в 16:04
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Авто
Volkswagen представил обновленный кроссовер Tiguan
Компания Volkswagen анонсировала обновленную версию кроссовера Volkswagen Tiguan с новой гибридной модификацией.
Деловое.ТВ вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал архивные фото со съемок «Бригады»
Сергей Безруков нашел архивные фото со съемок сериала «Бригада». Подписчики признались, что лучше фильма не видели.
Невские Новости вчера в 13:30
Политика
Памфилова оценила голосование против поправок в НАО
Голосование в Ненецком автономном округе, единственном регионе России, в котором большинство граждан проголосовали против поправок в Конституцию, доказывает достоверность итогов кампании.
РБК вчера в 05:13
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 08:10
Авто
Lamborghini представила яхту за 235 миллионов рублей
Lamborghini показал дизайн новой моторной яхты, которая будет выпущена в начале 2021 года.
Inc-news.ru вчера в 11:11
Спорт
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
ProstoProSport вчера в 08:00
Общество
Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° вчера в 09:17
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Футбол
Зидан призвал не говорить заранее о победе в Ла Лиге
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан призвал заранее не делать мадридскую команду победителем чемпионата Испании, передает AS.
Газета.Ru вчера в 21:05
Общество
В Саратовской области за сутки заразились SARS-CoV-2 ещё 102 человека
Саратов, 1 июля 2020, 21:04 — REGNUM В Саратовской области на 1 июля числятся носителями коронавируса 6546 человек, за сутки инфицированы ещё 102 пациента.
REGNUM 01 июля в 14:04
Общество
На «золотые паспорта» Черногории претендуют десятки россиян
Для получения гражданства Черногории иностранные граждане должны инвестировать в недвижимость страны от € 250 тыс. и сделать благотворительный взнос в государственный фонд в размере € 100 тыс. Всего власти намерены выдать 2 тыс. "золотых паспортов", после чего программа будет закрыта.
Коммерсантъ вчера в 22:57
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Общество
Ространснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах
С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений.
REGNUM 01:47
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru вчера в 08:45
Общество
Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков
Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:58
Футбол
Хави возглавит «Барселону» по окончании сезона
В свою очередь, нынешний главный тренер сине-гранатовых Кике Сетьен может быть уволен после матча с «Вильярреалом», если «Барселона» не возьмет в предстоящей игре три очка.
ODDS.ru 00:34
Технологии
Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10
Astera вчера в 12:17
Транспорт
В Омске на выходные перекроют Соборную площадь
В местах прекращения движения будет запрещена парковка всех видов транспорта, а также изменены маршруты движения пассажирского транспорта.
ГТРК Иртыш 01:45
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
Piter.tv 00:44
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук рассердила фанатов снимком с дочерью
VSE42.RU вчера в 05:03
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что не фиксировали превышения уровня радиации.
Коммерсантъ 30 июня в 23:43
Происшествия
В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски
Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости вчера в 16:50