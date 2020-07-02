Общество

REGNUMREGNUMНа создание временных рабочих мест в России направят 4 млрд рублей

На создание временных рабочих мест планируется направить 4 млрд рублей. О таком решении правительства РФ сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. По его словам, эти меры позволят временно трудоустроить более 80 тыс. человек.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новости05:17

Подробнее о событии

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

ТАСС05:45

Правительство выделит четыре миллиарда рублей на создание рабочих мест

Газета.Ru05:43

Правительство будет создавать рабочие места для безработных

Коммерсантъ06:43

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Российская газета05:43

Правительство направит 4 миллиарда рублей на создание временных рабочих мест

Вести.Ru05:38

Правительство выделит 4 млрд рублей на создание рабочих мест в регионах

Интерфакс06:23

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

РИА Новости05:17
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Политика

Путин поддержал присвоение звания «Город трудовой доблести» 20 городам

Президент Владимир Путин поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание "Город трудовой доблести".
РИА Новости 09:32
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Происшествия

Пожар на Тверской улице в центре Москвы потушен

Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
RT на русском 10:25
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Политика

Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
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Спорт

World Athletics отложила дело о нейтральном статусе российских атлетов

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) отложила рассмотрение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до заседания совета, который пройдет в конце июля, сообщается на сайте World Athletics.
РИА Новости 09:53
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Авто

В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11

В России автомобиль ожидается уже в III квартале нынешнего года.
Evo-rus.com 09:36
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Экономика

«Ъ»: промышленники хотят выйти из списка системообразующих предприятий

Многие компании, включенные в список системообразующих предприятий, заявили о желании выйти из него, пишет газета «Коммерсантъ».
BFM.ru 08:53
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Правительство готовит дополнительную меру поддержки для граждан России. На этот раз помощь затронет порядка 1,5 миллиона человек.
iReactor 10:55
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Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Экономика

Допфинансирование авиастроения в 2021 году составит 13,8 млрд рублей

Дополнительное финансирование мер по поддержке авиастроения в 2021 году составит 13,8 млрд рублей, говорится в презентации замглавы Минпромторга Василия Осьмакова к выступлению на заседании рабочей группы по промышленности Госсовета.
ТАСС 09:54
Происшествия

В Москве-реке нашли тело новорожденного

В Москве-реке около моста Лужники нашли тело новорожденного мальчика.
Lenta.ru 10:29
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Футбол

Андрей Тихонов: «„Зениту“ в Лиге чемпионов не дадут так веселиться и играть пятками»

«Зенит» как играл вполноги до паузы, так и играет сейчас. И этого им хватает, чтобы обыгрывать своих соперников.
Матч ТВ 10:40
Происшествия

На Кубани подтверждён 61 новый случай заражения коронавирусом

Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 03:52
2,1K
Общество

Tez Tour возобновил работу офиса в Турции

Речь идет о собственном принимающем офисе, который вновь начнет работу для подготовки к обслуживанию туристов.
Gazeta.SPb 06:12
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Политика

«Голос» заявил о фальсификации итогов голосования по Конституции

«По сути, проведение общероссийского голосования для инициаторов поправок изначально было не более, чем пиар-акцией, целью которой было не выявление свободной воли граждан, а формирование необходимого власти представления об этой воле», — заключили в «Голосе».
Компания 06:41
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Происшествия

ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
Известия 07:44
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Общество

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
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Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия вчера в 13:58
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Армия и оружие

Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника

Украинское конструкторское бюро «Луч» занято разработкой ударного беспилотника «Сокол-200», сообщил гендиректор КБ Олег Коростелев.
Взгляд.ру 10:08
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Космос

В США создают духи с ароматом космоса

Отмечается, что аромат будут создавать после обсуждения ряда моментов по данному проекту с астронавтами, побывавшими в космическом пространстве.
Evo-rus.com 02:34
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Наука

Пещеру естественного происхождения обнаружили под пирамидой в Мексике

Пещера естественного происхождения обнаружена под пирамидой Луны в древнем городе Теотиуакан в Мексике, который являлся одним из крупнейших городов в доколумбовой Америке.
Evo-rus.com 09:31
Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Члены русскоязычных общин США выступили с поддержкой полицейских на фоне протестов, организовав страницу в соцсети под названием Police Lives Matter («Жизнь полицейских имеет значение»).
Evo-rus.com 09:41
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Футбол

Кашшаи пообещал ускорить разбор ситуаций с помощью VAR в России

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (ДС РФС) Виктор Кашшаи пообещал поработать над тем, чтобы сократить время, которое тратится на разбор эпизодов с помощью системы видеопомощи арбитрам (VAR) во время матчей.
РИА Новости 10:47
Общество

Волгоградцы проголосовали за возвращение московского времени в регион

Большинство жителей Волгоградской области (65%), по предварительным данным, выступили за переход с местного на московское время.
Газета.Ru 09:37
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Общество

Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок

Около трехсот человек собрались на Пушкинской площади в Москве, где проходит акция противников поправок к Конституции.
Эхо Москвы вчера в 12:35
6,4K
Происшествия

В Самаре прокуратура проверит жестокое обращение в доме ребенка

Российская газета 07:48
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Шоу-бизнес

Пригожин заявил о «крепостной» работе российских артистов

Evo-rus.com 09:08
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Экономика

Петербургская сеть гипермаркетов уходит из Москвы

Петербургская компания ООО «Биг Бокс», управляющая сетью «Оптоклуб Ряды», 6 июля закроет единственный гипермаркет в Московском регионе.
РБК Санкт-Петербург 10:47
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Общество

Тарифы за услуги ЖКХ возросли в Кабардино-Балкарии на 3,2% с 1 июля

Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексировали в России с 1 июля 2020 года, в Кабардино-Балкарии рост составил 3,2%, сообщили в четверг в региональном госкомитете по тарифам и жилищному надзору.
ТАСС 09:28
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Происшествия

Дела об убийстве екатеринбуржца росгвардейцами не было и не будет

В Следственном комитете отказались возбуждать уголовное дело по факту "убийства из-за четырех рулонов обоев" екатеринбуржца Владимира Таушанкова.
Уралинформбюро 09:57
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