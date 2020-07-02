Общество

EastRussiaEastRussiaКабмин выделит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Больше четырех млрд рублей на создание временных рабочих мест выделит Кабмин. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, деньги получат регионы.
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с чего всё началось

Правительство выделит средства на создание временных рабочих мест

Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
РИА Новостивчера в 05:17

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Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

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Российская газетавчера в 12:56

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Газета.Ruвчера в 05:43

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Коммерсантъвчера в 06:43

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Интерфаксвчера в 06:23

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

ТАССвчера в 05:45
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Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 01:24, Ашберн
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Жители Новосибирска увидят полный парад планет в телескопы

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Шоу-бизнес

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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

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Газета.Ru вчера в 04:16
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Lenta.ru вчера в 22:49
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«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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Пожар в историческом здании на Тверской улице в центре Москвы удалось потушить, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.
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Происшествия

В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

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Как сообщает «Слово и Дело», стали известны реальные причины, по которым разводятся популярный комик Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус.
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Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
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Автономная зона Капитолийского холма была полностью ликвидирована в Сиэтле. Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
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Специалисты назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

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