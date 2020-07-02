Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

с чего всё началось

Больше четырех млрд рублей на создание временных рабочих мест выделит Кабмин. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, деньги получат регионы.

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