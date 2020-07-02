Общество
СолидарностьКабмин выделит 4 млрд рублей на создание дополнительных рабочих мест
Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Данная мера призвана поддержать безработных и людей, оказавшихся под угрозой увольнения. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства, сообщает Regnum.
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Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.РИА Новостивчера в 05:17
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Правительство России выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест
RT на русскомвчера в 16:04
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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Футбол
Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
Газета.Ru вчера в 01:50
Общество
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок
На Пушкинской площади в Москве около трехсот человек участвуют в акции против поправок к Конституции. Об этом сообщает корреспондент "Эха".
Эхо Москвы 01 июля в 13:04
Общество
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах
За сутки в России подтверждено 6718 случаев COVID-19 в 84 регионах.
Российская газета 03:35
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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы
Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович
Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor вчера в 08:45
Общество
В Госдуме предложили сделать 1 июля праздничным днем
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова предложила сделать праздничной датой день голосования по поправкам к Конституции 1 июля, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 01:55
Общество
В Минобрнауки рассказали о праве вузов перенести начало учебного года
«Первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению учёного совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев», — цитирует Афанасьева ТАСС.
RT на русском вчера в 08:27
Общество
Церковный суд лишил сана отца Сергия
КП - Екатеринбург 05:19
Экономика
В России усилят контроль за наличными средствами компаний
В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
Общество
Попова: в школах России утилизируется половина приготавливаемой еды
Половина приготавливаемой для школьников еды не съедается и утилизируется, сообщила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия-24".
Будущее России. Национальные проекты 04:31
Общество
СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:03
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года в России вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Тарантас Ньюс 00:31
Здоровье
Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
Медики отметили, что рекомендации "Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией у детей" основаны на опыте ведения пациентов с COVID-19 в России, а также за границей.
Piter.tv 05:20
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
Большинство жителей Волгоградской области проголосовали за возвращение к московскому времени.
Четвертая Власть 01:56
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
ЦИК подписал итоговый протокол. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.
РИА Новости 04:53
Общество
Обвинение запросило 6 лет журналистке по делу об оправдании терроризма
Обвинение запросило для женщины шесть лет отбывания в колонии общего режима, а также трехлетний запрет на занятие журналисткой деятельностью.
Газета.Ru 05:18
Общество
Ространснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах
С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений.
REGNUM 01:47
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Общество
Минобороны РФ: привитых от COVID-19 добровольцев осматривают ежедневно
Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы, испытывающие вакцину от COVID-19, изолированы в стационаре в московском госпитале имени Бурденко.
REGNUM 01:24
Шоу-бизнес
Представитель не стал отрицать связь Полины Гагариной с рэпером
Представитель рэпера не стал отрицать роман пары, но и не подтвердил появившиеся в прессе слухи.
7Дней.ру 04:00
Политика
Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР
Lenta.ru вчера в 18:46
Футбол
Мельгарехо попрощался со «Спартаком»
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Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Экономика
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на каждого
Ожидается, что в основном выплаты получат субъекты малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированные НКО в определенных отраслях.
iReactor вчера в 10:55