Правительство выделит более 4 миллиардов рублей на создание временных рабочих мест, они будут направлены в регионы, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

с чего всё началось

Больше четырех млрд рублей на создание временных рабочих мест выделит Кабмин. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, деньги получат регионы.

Общество «Почта России» проведет тендер на концепцию для почтамта на Мясницкой На первом этапе будет проведен тендер на разработку архитектурной и коммерческой концепции, дальнейшие шаги будут определены уже исходя из результатов, уточнили в пресс-службе «Почты России».

Здоровье Названы регионы с самой высокой заболеваемостью раком Самая высокая заболеваемость раком в России по итогам прошлого года оказалась в Архангельской области, сообщает RT со ссылкой на Министерство здравоохранения. 3

Политика В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17 Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера. 260

Шоу-бизнес Фадеев ответил на совет «перестать жрать» Продюсер Максим Фадеев ответил на грубый комментарий подписчицы в Instagram с советом "перестать жрать".

Авто Опубликованы изображения обновленного универсала Lada Largus В Сети появились рендеры обновленного универсала Lada Largus, над которым у специалистов АвтоВАЗа кипит работа. 11

Общество Турбазы и кафе в Республике Алтай возобновят работу 3 июля "С 3 июля на территории Республики Алтай, за исключением Кош-Агачского района, могут возобновить работу туристические базы и иные коллективные средства размещения, а также организации общественного питания", - рассказали в пресс-службе. 6

Политика Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный. 8K

Общество Выпускники на Дальнем Востоке первыми в стране начинают сдачу ЕГЭ Выпускники школ на Дальнем Востоке в пятницу станут первыми в России, кто сдает Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в условиях пандемии коронавируса.

Происшествия В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 31 человека Абакан, 2 июля 2020, 07:39 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждён 31 новый случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 июля в республиканском правительстве. 143

Космос СМИ узнали разницу между «Ангарой» и «Протоном» Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин выразил уверенность, что снижение производства «Ангары» с семи до четырех миллиардов рублей невозможно.

Политика Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть. 773