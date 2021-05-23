Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить в поликлинике

Сертификат о прививке от COVID-19 можно получить не только на портале «Госуслуги», но и в любой поликлинике, где человек получил любую прививку, об этом 23 мая в эфире ГТРК «Чита» сообщила главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа.