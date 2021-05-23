Правительство РФ выделит 5,26 млрд рублей до 2024 года на поддержку бизнеса при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта в различных отраслях экономики.

Видео Фото Интересное видео Smotrim.ru Центральная Служба Новостей РЕН ТВ Дождь Москва 24 ТК Звезда Smotrim.ru Дождь Smotrim.ru ТК Звезда МИР 24 Моя Москва.онлайн Smotrim.ru РЕН ТВ Мой Брянск Smotrim.ru Smotrim.ru РЕН ТВ

С чего всё началось Как сообщается на сайте правительства, деньги, которые будут распределяться по итогам конкурса, можно будет потратить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест. Взгляд.ру 03:35