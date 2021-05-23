Кабмин выделит 5,3 млрд руб. на поддержку проектов по внедрению искусственного интеллекта
Правительство РФ выделит 5,26 млрд рублей до 2024 года на поддержку бизнеса при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта в различных отраслях экономики.В источнике
С чего всё началось
Как сообщается на сайте
правительства, деньги, которые будут распределяться по итогам конкурса, можно будет потратить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест.
Кабмин выделяет более 5 млрд рублей на развитие искусственного интеллекта
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