«Фиорентина» сыграла вничью с «Кротоне», Кокорин провел на поле 15 минут

"Кротоне" и "Фиорентина" поделили очки в матче заключительного 38-го тура Серии А. Команды на двоих нанесли 7 ударов в створ ворот, однако голов зрители так и не увидели.