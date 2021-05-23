В США задержали почти 150 человек в ходе беспорядков на TikTok-вечеринке

Около 2,5 тысяч человек пришли на анонсированную в TikTok вечеринку в американском штате Калифорния, почти 150 человек были задержаны после того, как мероприятие вылилось в беспорядки, передает телеканал CBS News.