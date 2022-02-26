Будьте в Плюсе

Кабмин выделит 55,2 млн рублей на завершение строительства очистных сооружений в Дербенте

Правительство РФ выделит из резервного фонда 55,2 млн рублей на завершение работ по строительству очистных сооружений в Дербенте.
ТАСС
Федеральное финансирование позволит ввести в строй очистные канализационные сооружения мощностью 25 тыс. кубометров в сутки.
Финмаркет
Документ разработан в рамках поручения Мишустина, который побывал с рабочей поездкой в Дагестане в 2021 году.
Финмаркет
По итогам командировки правительство утвердило план мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года, один из пунктов которого предусматривает модернизацию очистных сооружений.
Финмаркет

Подробнее о событии

Правительство РФ поможет достроить очистные сооружения в Дербенте
ИсламДагвчера в 07:49
Правительство России поможет достроить очистные сооружения в Дербенте
Глас Народавчера в 02:24
55,2 млн рублей выделит кабмин на завершение строительства очистных сооружений в Дербенте
Лезги газетвчера в 04:52
Правительство РФ выделит деньги на достройку очистных сооружений в Дербенте
АиФ Дагестанвчера в 03:24
Обнародованы сроки строительства очистных сооружений в Дербенте
Кавказский узелвчера в 02:57
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Дербенту поможет Правительство РФ
Вести Агулавчера в 06:19
Кабмин выделит 55,2 млн рублей на завершение строительства очистных сооружений в Дербенте
ТАССвчера в 02:03

Интересное

Посольство Китая в России напомнило, что реальной угрозой для мира являются США

Посольство Китая в России назвало США реальной угрозой для мира. Соответствующее сообщение появилось в Twitter.
Lenta.ru18:22

Кабмин ФРГ заявил, что попавшие под санкции российские банки будут исключены из SWIFT

Все российские банки, которые уже попали под санкции западных стран, будут исключены из SWIFT, также планируется заморозить активы Банка России, заявила пресс-служба кабмина Германии по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером.
РИА Новости17:11

Ренхап: КНДР запустила непознанный снаряд в восточном направлении

КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в восточном направлении, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
РИА Новости18:05

Минобороны получило приказ о наступлении по всем направлениям на Украине

Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 25 февраля Владимир Путин дал силам специальной военной операции приказ остановить наступление, так как ожидались переговоры с украинской стороной.
РБКвчера в 12:04

Mash: лидера ЛДПР Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в состояние медикаментозной комы

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в состояние медикаментозной комы.
Lenta.ruвчера в 09:35

ARD: Евросоюз намерен закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Страны Евросоюза планируют закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщает ARD.
РБК16:40

Минцифры сообщило о профессиональных кибератаках на портал Госуслуг

Минцифры назвало беспецедентным масштаб кибератак на портал Госуслуг.
Российская газета16:28

Минобороны: ВМС Украины попытались атаковать российские корабли со сдавшимися украинцами

Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
РИА Новостивчера в 10:51

Генерал-полковник ВС России Шаманов предложил не брать Киев

Генерал-полковник ВС России Владимир Шаманов заявил, что в ходе российской спецоперации не надо брать Киев штурмом.
РИА “Informing”17:33

Белый дом заявил, что после заморозки активов ЦБ рубль «сорвется в свободное падание»

США ожидают, что, лишившись поддержки Центрального банка РФ после замораживания его активов за рубежом, российский рубль "сорвется в свободное падение", заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.
РИА Новости18:12