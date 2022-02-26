Все российские банки, которые уже попали под санкции западных стран, будут исключены из SWIFT, также планируется заморозить активы Банка России, заявила пресс-служба кабмина Германии по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером.
Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 25 февраля Владимир Путин дал силам специальной военной операции приказ остановить наступление, так как ожидались переговоры с украинской стороной.
Во время эвакуации 82 украинских пограничников, сложивших оружие на острове Змеиный, 16 катеров ВМС Украины попытались атаковать российские корабли, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
США ожидают, что, лишившись поддержки Центрального банка РФ после замораживания его активов за рубежом, российский рубль "сорвется в свободное падение", заявил в субботу журналистам высокопоставленный представитель американской администрации.