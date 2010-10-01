с чего всё началось

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки особо уязвимых категорий населения и выделенных на это средствах в ходе заседания правительства 4 июня. С 1 июня размер минимального пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет вырос в два раза – с 3375 руб. до 6752 руб.

Кабмин выделит 56 млрд рублей на пособия по безработице

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