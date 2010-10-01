Экономика
Право.руКабмин выделит 56 млрд рублей на пособия по безработице
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о мерах поддержки особо уязвимых категорий населения и выделенных на это средствах в ходе заседания правительства 4 июня. С 1 июня размер минимального пособия по уходу за первым ребёнком в возрасте до полутора лет вырос в два раза – с 3375 руб. до 6752 руб.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте кабмина, уже в этом месяце из резервного фонда будет выделено более 8 млрд рублей на повышение размера выплаты пособий по уходу за первым ребенком.Профиль07:26
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Дуров поддержал предложение разблокировать Telegram в России
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Некоторые российские пенсионеры начнут получать с 1 августа повышенные выплаты, подтвердили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
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В Финляндии планируют открыть на границе с Россией новый погранпункт
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