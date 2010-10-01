с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Общество В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования. 201

Общество Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. 4K

Общество Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider. 25

Общество Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте. 172

Армия и оружие ПНС Ливии отказалось от переговоров с Хафтаром Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление о том, что фельдмаршал Халифа Хафтар не сможет выиграть войну в Ливии. 34

Происшествия Выросло число умерших от COVID-19 в Амурской области По состоянию на 4 июня в Амурской области зарегистрировано 3 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 1,7K

Экономика Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов «Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина. 38

Политика Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию. 388

Происшествия Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива» В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.

Футбол Зинченко: Уолкер за всю жизнь посмотрел пару финалов Лиги чемпионов Уолкер вообще сказал, что за всю жизнь посмотрел пару финалов Лиги чемпионов, но его можно понять, потому что футбола очень много.

Общество Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org. 1

Общество Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 455

Происшествия Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты Мирные протесты продолжаются в пятницу (вечер четверга по местному времени) перед Белым домом в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости. 45

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 2,8K

Общество Ученый оценил эффективность дезинфекции улиц в борьбе с COVID-19 Проведение санитарной обработки улиц не является самым эффективным механизмом для сдерживания распространения коронавируса, однако и вреда не нанесет, важнее соблюдать дистанцию и правила гигиены, заявил РИА Новости научный координатор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Сальваторе Куриале (Salvatore Curiale).