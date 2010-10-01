Экономика
REGNUMПравительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
Читать в источнике
Оценить98
с чего всё началось
Как сообщается на сайте кабмина, уже в этом месяце из резервного фонда будет выделено более 8 млрд рублей на повышение размера выплаты пособий по уходу за первым ребенком.Профиль07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 20:35, Ашберн
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Кино
В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн
Главной антагонистом нового «Бэтмена» может стать Бэйн, продюсеры планируют столкнуть персонажей.
Live24 12:04
Общество
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс ответил на обвинения в чипировании человечества через вакцинирование, сообщает издание Business Insider.
Известия 19:53
Общество
Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса
Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru 15:14
Армия и оружие
ПНС Ливии отказалось от переговоров с Хафтаром
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал заявление о том, что фельдмаршал Халифа Хафтар не сможет выиграть войну в Ливии.
ToDay News Ufa вчера в 23:58
Общество
YouTube заблокировал ролик о поправках к Конституции за гомофобию
Видеохостинг YouTube удалил агитационный ролик РИА ФАН о поправках к Конституции России за нарушение правил сервиса.
Телеканал RTVI 07:25
Происшествия
Выросло число умерших от COVID-19 в Амурской области
По состоянию на 4 июня в Амурской области зарегистрировано 3 летальных исхода от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Амур.инфо 20:15
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
Экономика
Экономист Белоусов оценил возможность отказа от нацпроектов
«Очевидно, что экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала серьезное влияние на процесс реализации национальных проектов, поэтому также прошу вас подготовить предложения по их уточнению», — заявил он на совещании с членами кабмина.
Известия вчера в 17:30
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Происшествия
Очевидец начала ЧП в Норильске: «Тянулась река топлива»
В окрестностях Норильска, где 29 мая на территории ТЭЦ-3, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании», произошла разгерметизация резервуара, продолжается ликвидация утечки дизельного топлива.
Московский Комсомолец 13:03
Общество
ЦИК разрешила электронное голосование по Конституции в двух субъектах
Центризбирком России разрешил Москве и Нижегородской области провести голосование по поправкам в Конституцию в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:33
Политика
Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
Происшествия
В Камне-на-Оби подростки руками и ногами избили сверстника
Аргументы и Факты - Алтай 06:42
Футбол
Зинченко: Уолкер за всю жизнь посмотрел пару финалов Лиги чемпионов
Уолкер вообще сказал, что за всю жизнь посмотрел пару финалов Лиги чемпионов, но его можно понять, потому что футбола очень много.
Чемпионат 14:28
Общество
Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров
Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 18:04
Кино
«Меридианы Тихого» стартуют во Владивостоке
Провести кинофестиваль "Меридианы Тихого" в этом году планируется с 10 по 16 октября.
Ревизор.ру 10:33
Общество
Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса
У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем.
Lenta.ru 19:32
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Происшествия
Перед Белым домом в США продолжаются мирные протесты
Мирные протесты продолжаются в пятницу (вечер четверга по местному времени) перед Белым домом в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Технологии
Эксперт объяснил, как определить, прослушивают ли ваш смартфон
О прослушке смартфона могут свидетельствовать программы и приложения, которые владелец не устанавливал на устройство.
РБК 10:08
Политика
В Госдепе заявили, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока
Как отметил Шенкер, Россия на Ближнем Востоке «играет деструктивную роль», и США считают, что она «должна уйти» из региона.
RT на русском 15:56
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Футбол
«Зенит» покажет победный финал Кубка УЕФА против «Глазго Рейнджерс»
Петербургский «Зенит» сегодня, 4 июня, завершает трансляцию серии плей-офф победного розыгрыша Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.
Нева Спорт 06:11
Общество
8-й микрорайон зовет Валерия Лимаренко в гости и просит остановить стройки
Сахалин.Инфо 01:54
Общество
Ученый оценил эффективность дезинфекции улиц в борьбе с COVID-19
Проведение санитарной обработки улиц не является самым эффективным механизмом для сдерживания распространения коронавируса, однако и вреда не нанесет, важнее соблюдать дистанцию и правила гигиены, заявил РИА Новости научный координатор итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Сальваторе Куриале (Salvatore Curiale).
РИА Новости 20:31
Здоровье
Офтальмолог предупредил об опасности отекших век
Если же человек не страдает никаким заболеванием, у него получится избавиться от отеков век обычными способами.
ФедералПресс 19:48