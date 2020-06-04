Экономика
Газета.RuКабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка
Повышенные выплаты будут перечислены семьям уже в этом месяце. Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.
Читать в источнике
Оценить344
с чего всё началось
Как сообщается на сайте кабмина, уже в этом месяце из резервного фонда будет выделено более 8 млрд рублей на повышение размера выплаты пособий по уходу за первым ребенком.Профиль04 июня в 07:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство РФ выделит более 8 млрд руб. на выплаты пособий по уходу за первым ребенком
Агентство Москва04 июня в 05:55
На повышенные пособия по безработице выделяется свыше 56 млрд рублей
Независимая газета04 июня в 06:32
На повышенные пособия по безработице выделят свыше 56 млрд рублей
Парламентская газета04 июня в 06:51
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Общество
В Татарстане отменят обязательное ношение масок на улице
Правительство Татарстана отменило обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах на открытом воздухе.
Известия 14:58
Общество
Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
Общество
Доктор Комаровский дал рекомендацию переболевшим коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил о том, что люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией и смогли излечиться от заболевания, все равно должны соблюдать все меры предосторожности в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации.
Комсомольская правда 21:19
Происшествия
В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских
Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней.
ТАСС 19:14
Политика
Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США
Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.
РЕН ТВ 15:26
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Общество
В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости
Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.
РИА Новости 21:36
Музыка
Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла
Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко".
Газета.Ru вчера в 11:07
Единоборства
Нуньес оказалась тяжелее Спенсер на взвешивании перед UFC 250
Состоялось взвешивание перед турниром UFC 250 в Лас-Вегасе (США).
Спорт-Экспресс вчера в 15:19
Политика
Кремль ответил на требования отстранить Потанина после ЧП в Норильске
Якубовский попросил СК временно отстранить «ответственных за действия или бездействие» на объекте, в том числе Потанина, для проведения объективного расследования аварии.
РБК вчера в 06:05
Авто
JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России
Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года.
Автоновости дня 04 июня в 05:39
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Общество
Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу
Ранее в субботу американский университет Джона Хопкинса удалил статистику по Бразилии после прекращения публикования сведений Минздравом страны.
РБК 19:29
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой
Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская.
РИА Новости вчера в 12:59
Энергетика
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти
Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 21:37
Политика
Премьер Польши надеется на рост военного контингента США в государстве
Польша рассчитывает на усиление американского военного контингента в республике, однако решение остается за президентом США Дональдом Трампом, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Экономика сегодня 07:25
Экономика
Названы главные проблемы российских лесов
В Счетной палате назвали главные проблемы российских лесов.
Lenta.ru 04 июня в 08:29
Армия и оружие
В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов
В России предложили использовать минометный запуск ракет с обычных самолетов.
Дни24 00:41
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском 14:27
Футбол
Форвард «Уотфорда» высказался о беспорядках в США
Нападающий "Уотфорда" Эндри Грэй прокомментировал протесты в США, которые возникли после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, передает The Guardian.
Газета.Ru 18:30
Политика
Экс-министр рассказала, как Зеленский обманул украинцев
Кадровая политика президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о том, что он обманул своих избирателей на выборах, когда обещал избавляться от чиновников старой команды и назначать новых людей, заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш в интервью каналу "112 Украина".
РИА Новости 20:18
Шоу-бизнес
Бывшая жена Григорьева-Апполонова продает московскую квартиру
Бывшая жена музыканта Андрея Григорьева-Апполонова Мария продает трехкомнатную квартиру в центре Москвы.
Газета.Ru вчера в 06:54
Общество
Парад Победы в Перми могут провести 3 сентября
Новости Перми вчера в 02:05
Общество
В Краснодарском крае открылись пляжи
Lenta.ru 00:04
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Происшествия
Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом
Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
Общество
Стало известно о планах США ввести санкции против десятков танкеров
Власти США планируют ввести экономические санкции против десятков нефтяных танкеров, которые перевозят сырье из Венесуэлы.
Lenta.ru 08:21