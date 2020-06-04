с чего всё началось

Повышенные выплаты будут перечислены семьям уже в этом месяце. Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.

Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Общество Доктор Комаровский дал рекомендацию переболевшим коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил о том, что люди, которые уже переболели коронавирусной инфекцией и смогли излечиться от заболевания, все равно должны соблюдать все меры предосторожности в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации.

Происшествия В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней. 8

Политика Пушков ответил на заявление Макфола о беспорядках в США Российский сенатор Алексей Пушков поспорил с заявлением экс-дипломата США в Москве Майкла Макфола о беспорядках в США.

Общество В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.

Музыка Максим Фадеев представил новый проект своего лейбла Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев представил публике свой новый проект - певицу под именем Mayrun и ее дебютную песню "Глубоко". 75

Авто JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России Китайская компания JAC выведет на российский рынок новый электрический хэтчбек JAC iEV7S в августе 2020 года. 15

Общество Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу Ранее в субботу американский университет Джона Хопкинса удалил статистику по Бразилии после прекращения публикования сведений Минздравом страны. 12

Шоу-бизнес Плющенко и Рудковская повеселили подписчиков под хит Пугачевой Российский фигурист и тренер Евгений Плющенко поделился с подписчиками очередным юмористическим видеороликом, в котором также приняла участие его супруга Яна Рудковская. 3

Энергетика Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+.

Футбол Форвард «Уотфорда» высказался о беспорядках в США Нападающий "Уотфорда" Эндри Грэй прокомментировал протесты в США, которые возникли после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, передает The Guardian.