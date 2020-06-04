с чего всё началось

Повышенные выплаты будут перечислены семьям уже в этом месяце. Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.

Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Общество Бразилия перестала публиковать часть данных по коронавирусу По информации агентства, власти страны прекратили публиковать официальную статистику для проверки подлинности более ранних данных, а также для отработки процедуры своевременной публикации данных, поскольку данные часто публиковались с опозданием.

Экономика ЦБ раскрыл сумму проданной на рынке валюты в рамках продажи Сбербанка Центральный банк продал на рынке $4,3 млрд валюты (около 300 млрд руб.) из денег, полученных в рамках сделки по покупке контрольного пакета Сбербанка правительством, сообщила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. 22

Происшествия Россиянин выстрелил в хозяина кафе за отказ в просьбе сходить в туалет За отказ в просьбе мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по владельцу и сотрудникам заведения, после чего скрылся вместе с другими молодыми людьми.

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1K

Политика Помпео обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США Госсекретарь США Майк Помпео в очередной раз обвинил Китай в попытках воспользоваться протестами в США для извлечения политических выгод. 2

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 551

Политика МИД опубликует подборку «наставлений» США по демократии Министерство иностранных дел России опубликует подборку о том, как США в последние 10 лет "учили весь мир демократии", сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 1

Происшествия В Забайкалье за сутки выявили 64 случая коронавируса Количество случаев коронавируса в Забайкальском крае за сутки составило 64, с момента начал пандемии зафиксирован 1321 случай, сообщает пресс-служба регионального правительства. 8

Происшествия В Волге заметили нефтяное пятно Саратовская областная прокуратура сообщила в Instagram об обнаружении нефтяного пятна в Волге. 25

Общество Маск назвал бессмысленным уголовные сроки за торговлю марихуаной в США Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск раскритиковал уголовные преследования за торговлю марихуаной в США. Об этом он написал в своем Twitter. 1