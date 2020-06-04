Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Повышенные выплаты будут перечислены семьям уже в этом месяце. Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.
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Мишустин: власти выделят 8 миллиардов рублей на увеличение пособия по уходу за первым ребенком

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Независимая газетавчера в 06:32

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Парламентская газетавчера в 06:51

Кабмин выделит более 8 млрд рублей на двукратное повышение пособия на первого ребенка

ТАССвчера в 05:50
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Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина

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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия

Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
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Северный флот станет пятой военно-административной единицей России

С 1 января 2021 года Северный флот станет самостоятельной военно-административной единицей России.
RT на русском 18:14
Политика

Посольство России ответило на призыв Госдепа «уйти с Ближнего Востока»

Российское посольство в США отреагировало на заявление американского помощника госсекретаря Дэвида Шенкера о том, что Россия «должна уйти» с Ближнего Востока.
RT на русском 16:00
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Общество

Суд назначил восемь лет административного надзора Варваре Карауловой

Российская газета 00:08
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Культура

Германия выделит €1 млрд на поддержку культуры

Канцлер Германии Ангела Меркель согласовала €130-миллиардный пакет мер по стимулированию экономики, оказавшейся, по ее мнению, «в тяжелейшем за историю ФРГ» кризисе, вызванном пандемией коронавируса. €1 млрд евро из этого пакета планируют выделить на поддержку культуры.
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Происшествия

Акция протеста у посольства США в Мехико переросла в беспорядки

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Здоровье

Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

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Авто

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Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
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Общество

Мурашко назвал вызывающие тревогу из-за коронавируса регионы

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Общество

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MedikForum.ru 03 июня в 06:48
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Наука

Канадские палеонтологи реконструировали трапезу панцирного динозавра

Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
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Общество

Власти четырех регионов отказались от Парада Победы 24 июня

Эхо Москвы 12:03
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Общество

В Москве ввели новый тип пропусков

Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
РБК вчера в 11:57
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Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru 15:37
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Армия и оружие

Пентагон приказал вернуть на базы направленных в Вашингтон военных

Глава министерства обороны США Марк Эспер подписал приказ о возвращении 900 военнослужащих, направленных ранее в Вашингтон для подавления беспорядков, на места базирования.
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса.
РБК 15:29
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Киберспорт

Авторы Total War Saga: Troy показали битву Ахиллеса и Гектора

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Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
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Футбол

Бабаев рассказал, как появляются трансферные слухи о ЦСКА

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Как рассказала 25-летняя гонщица, она очень мало зарабатывала на гонках, поэтому и решила уйти в порноактрисы.
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Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
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Общество

В Петербурге с 8 июня возобновят работу непродовольственные магазины

"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
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