Экономика
Газета.RuКабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка
Повышенные выплаты будут перечислены семьям уже в этом месяце. Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.
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На повышенные пособия по безработице в России выделят более 56 миллиардов рублей
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Отцом «шведского пути» в деле борьбы с коронавирусом является главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл (Anders Tegnell).
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Высокая степень сохранности останков панцирного динозавра Borealopelta markmitchelli позволила палеонтологам из Королевского музея палеонтологии Тиррелла, Брандонского университета и Университета Саскачевана проанализировать содержимое желудка ископаемого.
Evo-rus.com вчера в 03:04
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В Москве ввели новый тип пропусков
Получить пропуск по-прежнему можно на портале mos.ru, по СМС или по телефону единой справочной службы Москвы: +7 (495) 777-77-77, сообщается на сайте мэрии.
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Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
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Армия и оружие
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Глава министерства обороны США Марк Эспер подписал приказ о возвращении 900 военнослужащих, направленных ранее в Вашингтон для подавления беспорядков, на места базирования.
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Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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"В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственные магазины с 8 июня", - говорится в сообщении.
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