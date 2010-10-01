с чего всё началось

По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.

Политика Экс-министр юстиции Украины обвинила Зеленского в обмане избирателей Кадровая политика новой власти основывается на том, чтобы «выбирать из плохого худшее», заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью каналу «112 Украина». 21

Кино Скончался актёр Михаил Кокшенов Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. 1,5K

Общество Первая волна тепла в Москве может начаться 7 июня Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда. 3

Авто АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva Как ранее сообщали «Автоновости дня», до 2028 года «АвтоВАЗ» выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta. 37

Гаджеты Анонс смартфона OnePlus Z ожидается во второй половине июля Утверждается, что официальная презентация намечена на вторую неделю июля, то есть на 6–12 число следующего месяца.

Энергетика Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти Мексика отказалась продлевать сокращение добычи нефти до конца июля в рамках соглашения стран ОПЕК+. 113

Общество Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры. 79

Общество Китай стал территорией с низким уровнем опасности по коронавирусу Пекин, 7 июня 2020, 05:56 — REGNUM Весь Китай стал территорией с низким уровнем эпидемиологической опасности по коронавирусу после того, как 7 мая уровень опасности упал в северо-восточной провинции Цзилинь.

Политика Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган.

Политика Путин поправил Алексея Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в разговоре c главой Бурятии Алексеем Цыденовым поправил губернатора, когда тот говорил o стоимости строительства нового здания национальной библиотеки в регионе. 916

Футбол Форвард «Уотфорда» высказался о беспорядках в США Нападающий "Уотфорда" Эндри Грэй прокомментировал протесты в США, которые возникли после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда, передает The Guardian.

Происшествия С начала эпидемии коронавирус унес жизни 23 камчатцев Двоих человек уже госпитализировали, 23 члена экипажа, тексты которых дали отрицательный результат, были помещены на обсервацию.

Кино Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.