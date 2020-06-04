с чего всё началось

Повышенные выплаты будут перечислены семьям уже в этом месяце. Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.

Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Общество Минобороны разъяснило новый порядок поступления в военные вузы Порядок поступления в высшие учебные заведения Министерства обороны России в текущем году изменен в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведомства.

Энергетика «Газпром» объявил тендер на поставку труб ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок. 19

Киберспорт Valve выпустили обновление Battle Pass Сундук дают за 4 переработанных предмета.

Политика Россия пообещала ответить Чехии на высылку дипломатов Москва примет зеркальные и асимметричные решения в ответ на высылку Прагой двух сотрудников российского диппредставительства после обвинения в "доставке" в Чехию дипломатом из России яда рицина. 854

Культура Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой Первые две серии из 8 доступны по подписке more.tv в видеосервисе Wink с 4 июня Режиссером проекта, а также сценаристом и автором идеи стал Эдуард Оганесян, а одним из продюсеров – Фёдор Бондарчук. 23

Общество В России выявили 8 984 новых случая коронавируса За последние сутки в России выявлено 8 984 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Общество Данные оперштаба по коронавирусу: темп прироста стабильно снижается Суточный прирост выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в России держится примерно на одном уровне уже третью неделю, темп прироста стабильно снижается и сейчас составляет 1,97 процента. 31

Политика Захарова прокомментировала заявление японского политолога о Курилах В статье для Wedge Infinity политолог пишет, что хотя японский МИД в ежегодном докладе "Синяя книга дипломатии" и указал, что острова южной группы Курильского архипелага входят в состав Японии, не прозвучало уточнение, какие именно острова имеются в виду - Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан или только два последних. 3,6K

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