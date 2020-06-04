Экономика

Газета.RuГазета.RuКабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Повышенные выплаты будут перечислены семьям уже в этом месяце. Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.
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Как сообщается на сайте
 кабмина, уже в этом месяце из резервного фонда будет выделено более 8 млрд рублей на повышение размера выплаты пособий по уходу за первым ребенком.
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