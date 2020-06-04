с чего всё началось

Повышенные выплаты будут перечислены семьям уже в этом месяце. Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.

Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 391

Политика Россия поддержала инициативу по прекращению огня в Ливии Москва поддерживает каирскую инициативу по прекращению огня в Ливии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Общество В Калининградской области откроют спортзалы и библиотеки Калининградские власти с 7 июня снимают ряд ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в частности, открываются спортзалы и фитнес-клубы, библиотеки, бани и сауны, маски теперь не обязательно носить на улице, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области. 10

Общество Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.

Кино Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.

Игры Авторы Don’t Starve выпускают Griftlands в ранний доступ 15 июня Студия Klei, известная по серии Don't Starve, ещё в 2017 году анонсировала свой новый проект, карточную ролевую игру Griftlands.

Общество ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу. 2,1K

Общество ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий» В последнее время резко увеличилось число обращений, связанных с перерасчетом пенсий. Об этом говорят данные Пенсионного фонда России (ПРФ). 935

Политика Путин поправил Цыденова по стоимости библиотеки в Бурятии Президент России Владимир Путин в ходе встречи с деятелями культуры в формате видеоконференции поправил главу Бурятии Алексея Цыденова, рассказывавшего о стоимости нового здания национальной библиотеки республики. 571

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 4

Общество Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем». 624