с чего всё началось

Повышенные выплаты будут перечислены семьям уже в этом месяце. Ранее Госдума приняла закон, который предусматривает увеличение выплат для неработающих граждан с детьми до полутора лет.

Кабмин выделит 8 млрд рублей на удвоение пособий на первого ребенка

Общество В Калининградской области откроют бани и фитнес-центры «С 7 июня снимается запрет на работу библиотек (за исключением читальных залов), проведение индивидуальных и самостоятельных спортивных тренировок и занятий в учреждениях спортивной подготовки для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях», — говорится в заявлении. 40

Энергетика Новак допустил возможность досрочного завершения сделки ОПЕК+ Глава Минэнерго России Александр Новак считает возможным досрочное завершение сделки ОПЕК+, но говорить об этом пока еще рано. 27

Общество Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет. 20

Происшествия Лжехирург Алена Верди впала в кому Как пишут СМИ,Верди госпитализировали 1 июня в одну из больниц Краснодара, она находится в отделении анестезиологии-реанимации на ИВЛ. 216

Шоу-бизнес Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу. 74

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 530

Общество В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов Непродовольственные магазины в Санкт-Петербурге возобновят свою работу с 8 июня, сообщается на официальном сайте администрации города. 169

Гаджеты Рынок флагманских аппаратов Apple падает По причине резких снижений доходов среднего класса сегмент флагманских аппаратов стремительно падает. 2

Общество В ВОЗ изменили рекомендации по ношению масок Руководитель всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что организация изменила рекомендации по ношению масок и перчаток. 2,1K

Недвижимость Застройщики начали поднимать цены на жилье из-за выросшего спроса Средневзвешенная стоимость первичного жилья в российских городах-миллионниках в начале июня выросла до 76 700 рублей за кв. м: это на 1% больше, чем в начале мая, и на 6% больше июня 2019-го, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН. 1

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год. 4