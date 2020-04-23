Государство поможет полностью или частично погасить ипотечный кредит такой семье, максимальная сумма погашения составит 450 тысяч рублей. На эти цели мы направим около 9,5 миллиарда рублей.

Отдельные многодетные семьи могут получить более одного миллиона рублей помощи от государства для решения своих жилищных проблем. Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.

Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

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