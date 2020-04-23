Экономика

Пятый каналПятый каналГосударство поможет погасить ипотечные кредиты многодетным семьям

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство на эти цели выделяет более девяти с половиной миллиардов рублей. Государство поможет полностью или частично погасить ипотечные кредиты многодетным. Речь о тех семьях, в которых с 1 января 2019 года родился третий и последующий ребенок.
Читать в источнике
Комментировать63

Подробнее о событии

Премьер Мишустин: многодетные семьи смогут получить на покупку жилья более 1 млн рублей

URA.Ru07:50

Мишустин рассказал о мерах поддержки многодетных семей

RT на русском06:30

Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

Российская газета06:22

Правительство выделит более 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

Газета.Ru06:03

Кабмин направит более 9,5 млрд руб на помощь по ипотеке многодетным

РИА Новости05:46

Многодетные семьи смогут получить на покупку жилья более миллиона рублей

Комсомольская правда06:33

Мишустин: государство будет гасить ипотечные кредиты многодетных семей

Znak.com05:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество

В нескольких районах Калининградской области не нашли коронавирус

Главный санитарный врач Калининградской области Елена Бабура озвучила рейтинг заболеваемости COVID-19 в этом регионе.
Русский Запад 11:11
2
Авто

В «МАЗе» признались, что не ожидали от «КАМАЗ-мастера» такой мощности моторов

Руководитель и ведущий пилот «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, занявший третье место на ралли «Дакар»-2020, объяснил, почему белорусская команда сильно уступала конкурентам из «КАМАЗ-мастера» по характеристикам двигателя.
Чемпионат 03:00
1
Общество

Песков назвал антикризисные предложения Навального популизмом

Поверхностными и популистскими являются предложения Навального по поддержке населения в период эпидемии, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 08:19
89
Общество

В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции

Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции.
РИА Новости 14:38
359
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
3,1K
Политика

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
573
Общество

Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве

Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
44
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
97
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за коронавируса

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли объявил о необходимости обеспечить мировую продовольственную безопасность.
Стерлеград вчера в 23:00
1,2K
Армия и оружие

Военные показали кадры «ответного удара» ТУ-95МС в Амурской области

SM News 21 апреля в 06:00
18
Политика

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
126
Армия и оружие

Российские военные получили два обновленных ракетоносца Ту-160

Казанский авиационный завод передал Министерству обороны РФ два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160 – "Иван Ярыгин" и "Василий Решетников".
Вести.Ru 10:54
4
Культура

Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты

Участники развлекательного шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 14:32
49
Кино

Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов

Народные новости 11:38
5
Экономика

Путин назвал банкирам важнейший шаг в восстановлении экономики

«Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важным, важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — считает президент.
РБК 07:47
111
Футбол

УЕФА сохранил название Евро-2020 для турнира летом 2021 года

Исполнительный комитет УЕФА принял решение, что после переноса проведения Евро-2020 на лето 2021 года турнир сохранит прежнее название.
Спорт-Экспресс 09:45
Музыка

Юрий Башмет материально поддержит классических музыкантов

Дирижер Юрий Башмет принял решение материально поддержать в период пандемии музыкантов, чье творчество связано с классической музыкой, кроме того, они смогут выступить на его фестивалях после снятия ограничений, сообщила пресс-служба "Русского концертного агентства"
РИА Новости 13:00
1
Наука

Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса

Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается.
ToDay News Ufa 14:51
Общество

Для мусульман начался священный месяц Рамадан

Телеканал Архыз 24 14:43
13
Политика

Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
2,5K
Общество

Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве

РБК 10:48
820
Происшествия

В квартире Елены Батуриной нашли тело душевнобольной пенсионерки

В бывшей квартире одной из самых богатых женщин России Елены Батуриной 21 апреля нашли тело пожилой женщины.
Московский Комсомолец 14:15
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru вчера в 22:10
3
Культура

Рекорды телеэфира обновил сериал «Зулейха открывает глаза»

Live24 вчера в 08:00
517
Общество

В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как будет восстанавливать работу общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости 09:19
593
Общество

Отреставрированный памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Коммерсантъ 12:03
2
Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 11:13
46
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
2,3K
Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
4
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное