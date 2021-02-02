Мишустин назвал бедой ситуацию с водоснабжением в Калмыкии
Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что в республике проблема снабжения водой сейчас самая главная, поскольку лишь 7% жителей обеспечены чистой водой: вода в домохозяйства поступает, но в основном слишком минерализованная.В источнике
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Мишустин поручил разобраться, почему проблема водоснабжения Калмыкии за столько лет не была решена
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Михаил Мишустин: «7,4% жителей лишь обеспечены качественной питьевой водой. Это, конечно, беда!»
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