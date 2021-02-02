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РБК
РБК

Мишустин назвал бедой ситуацию с водоснабжением в Калмыкии

Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что в республике проблема снабжения водой сейчас самая главная, поскольку лишь 7% жителей обеспечены чистой водой: вода в домохозяйства поступает, но в основном слишком минерализованная.В источнике
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Интерфакс - Россия

Мишустин поручил разобраться, почему проблема водоснабжения Калмыкии за столько лет не была решена

Интерфакс - Россиявчера в 08:20
Российская газета

Степь просит пить

Российская газетавчера в 10:09
Московский Комсомолец Калмыкия

Калмыкии окажут помощь для решения насущных вопросов

Московский Комсомолец Калмыкиявчера в 10:57
Степные вести

Михаил Мишустин: «7,4% жителей лишь обеспечены качественной питьевой водой. Это, конечно, беда!»

Степные вестивчера в 15:11
ТАСС

Кабмин выделит Калмыкии около 110 млн рублей на расселение аварийного жилья

ТАССвчера в 09:03
RT на русском

Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию

RT на русском1 февраля в 14:43
Волга-Каспий

Премьер Михаил Мишустин едет вселять оптимизм в Калмыкию

Волга-Каспий1 февраля в 06:30

Защита Навального обжалует решение о замене условного срока на реальный

Сторона защиты Алексея Навального (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) обжалует решение о замене условного срока на реальный.
Lenta.ruвчера в 13:17

В Нью-Йорке вандал напал на генконсульство России

Нью-Йорк, США, 3 февраля 2021, 05:04 — REGNUM Неизвестные провели митинг у генконсульства России в Нью-Йорке, во время которого один из участников испачкал фасад здания красной краской, сообщил 2 февраля журналистам представитель дипломатической миссии.
REGNUM21:04

Татьяна Навка рассказала о любимых книгах и показала студенческое фото

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка присоединилась к интернет-акции #КнигаСтудента, которую в День российского студенчества запустил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, и рассказала о любимых книгах, повлиявших на её мышление.
Чемпионат1 февраля в 13:18

Центральные станции метро Москвы заработали после закрытия

2 февраля в связи с вынесением приговора оппозиционеру Алексею Навальному по требованию полиции на вход и выход были закрыты станции «Театральная», «Александровский сад», «Охотный ряд», «Площадь Революции».
РБК22:01