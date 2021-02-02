Глава Калмыкии Бату Хасиков заявил, что в республике проблема снабжения водой сейчас самая главная, поскольку лишь 7% жителей обеспечены чистой водой: вода в домохозяйства поступает, но в основном слишком минерализованная.

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